20. August 2018, 21:56 Uhr Fürstenfeldbruck Neuer Gebäuderiegel

Brucker Elektroniksystemfirma will sich vergrößern

Fürstenfeldbruck - Die im Fürstenfeldbrucker Westen ansässige Elektroniksystem- und Logistik-Gesellschaft (ESG), die zu den größten Arbeitgebern und Gewerbesteuerzahlern in der Kreisstadt zählt, will ihre Firmenzentrale an der Livry-Gargan-Straße von kommenden April an erweitern. Ein Gebäuderiegel soll aufgestockt werden, ein weiterer auf dem Parkplatz neu entstehen - Stellplätze werden in eine Tiefgarage verlegt. Der Ferienausschuss des Stadtrats wird sich an diesem Dienstag, 21. August, von 18 Uhr an im Rathaus mit dem Projekt beschäftigen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, dem Hightech-Unternehmen einige Befreiungen vom Bebauungsplan zu genehmigen. So soll die Wandhöhe mit 17,7 Meter über den vorgegebenen Grenzen von 15 Metern liegen. ESG profitiert von der insgesamt guten Konjunktur und Auftragslage und wächst nach eigenen Angaben seit drei Jahren um etwa 60 Mitarbeiter pro Jahr. Einzige Alternative zu einer baulichen Erweiterung sei eine Anmietung von Räumen außerhalb Fürstenfeldbrucks, was nach Einschätzung der Stadtverwaltung einer Teilverlagerung gleich käme. Seit fünfzig Jahren entwickelt, integriert und betreibt ESG komplexe, sicherheitsrelevante Elektronik- und IT-Systeme für Militär, Behörden und Unternehmen. slg