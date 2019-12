Der Landkreis möchte an seinen Fachoberschulen (FOS) zum Schuljahr 2021/22 neue Ausbildungszweige etablieren. Zum Beispiel die Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Der Kreiskulturausschuss äußerte sich positiv über die von CSU-Kreisrat Andreas Lohde eingebrachte Idee. Damit könnten sich auch Synergien mit dem Grünen Zentrum in Puch ergeben, sagte Lohde in der Sitzung, beispielsweise für Praktika der Schüler. Lohde möchte, dass die beiden Fachoberschulen in Fürstenfeldbruck und Germering "nicht um Schüler konkurrieren, sondern sich im Angebot ergänzen und die Interessenslagen der Schüler aufnehmen".

Gerade in der Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft klaffe zwischen München-Ost und Neusäß bei Augsburg eine Lücke, ermittelte die Kreisverwaltung. In Starnberg wird die Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft angeboten, in Landsberg läuft eine Probeeinschreibung für den Zweig Gestaltung. Den hätte Schulreferent Christian Stangl (Grüne) auch gerne im Landkreis: "Der Bedarf an Gestaltung ist wesentlich höher. Das sollten wir vielleicht in die Überlegungen einbeziehen."

Der Landkreis versucht mit weiteren Ausbildungszweigen die Profile seiner Fachoberschulen zu schärfen. Während jene in Fürstenfeldbruck immer noch überlaufen ist, kann die neue in Germering noch Schüler aufnehmen. Sie unterrichtet derzeit 283 Schüler und hat noch sechs Räume zur Verfügung. Neben den Zweigen Wirtschaft/Verwaltung und Sozialwesen sollte auch ein Technik-Zweig in Germering angeboten werden, doch die Einschreibung brachte nicht genügend Schüler für zwei Parallelklassen. Übrig blieben 28 Technik-Schüler, die dennoch in Germering unterrichtet werden - als ausgelagerte Klasse der FOS Fürstenfeldbruck. Im nächsten Schuljahr soll es erneut eine Probeeinschreibung geben.