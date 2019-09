Eine kürzere Wartezeit auf den Schulbus in Richtung Langwied, Grunertshofen, Steinbach haben die Schüler vom neuen Schuljahr an. Laut Mitteilung des Landratsamts verkehrt die Linie 826 nicht mehr um 13.38 Uhr. Stattdessen können die Betroffenen den MVV-Bus mit der Anzeige "Schulbus" ab der Haltestelle "Türkenfeld Schule" nutzen; Abfahrt um 13.25 Uhr. Der Bus fährt direkt über Moorenweis alle bisherigen Haltestellen an (Ab Jesenwang stellt sich die Zielanzeige auf Liniennummer 823 um). Ebenfalls frühere Abfahrtszeiten, allerdings in den Morgenstunden, gibt es für Schüler, die mit der MVV-Regionalbuslinie 852 zu einer Germeringer Schule fahren. Hier gilt nun eine zehn Minuten frühere Abfahrtszeit, ab der Haltestelle Hoflach beispielsweise fährt der Bus statt um 7.19 Uhr künftig um 7.09 Uhr ab (Ankunft: 7.25 Uhr Realschule Unterpfaffenhofen Haltestelle Alfons-Baumann-Straße, 7.35 Uhr Haltestelle Max-Born-Gymnasium, 07.37 Uhr Haltestelle Wittelsbacher Schule). Die Kreisgremien hatten im Frühjahr aus einer Reihe von mehreren Alternativvorschlägen diese Variante beschlossen. Anlass für die Fahplanänderung waren der Mitteilung zufolge unter anderem Hinweise der Eltern zu überfüllten Bussen.