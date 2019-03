31. März 2019, 22:20 Uhr Fürstenfeldbruck Nasszellen werden saniert

Regierung fördert Investition in Zweifach-Sporthalle

Von Ingrid Hügenell, Germering

Der Landkreis erhält für die Sanierung der Zweifachsporthalle am Carl-Spitzweg-Gymnasium einen Zuschuss der Regierung von Oberbayern in Höhe von 470 000 Euro. Das Geld wird der Regierung zufolge für die Nasszellen in der Sporthalle verwendet. Duschen, WC-Anlagen sowie die gesamte Wasserinstallation sollen erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 982 000 Euro. Die Mittel stammen aus einem Programm der Regierung, mit dem Investitionen in die Infrastruktur von Schulen bezahlt werden, dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur. Für Oberbayern umfasst es fast 42 Millionen Euro. Das Geld stammt aus einem Sondervermögen des Bunds von insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Es ist für die Förderung von Sanierung, Umbau, Erweiterung und ausnahmsweise auch Ersatzbau von Gebäuden allgemein- oder berufsbildender Schulen in finanzschwacher Kommunen gedacht. Dafür mussten sich die Kommunen bewerben. In Bayern sind 90 Baumaßnahmen in das Programm aufgenommen worden.