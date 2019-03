4. März 2019, 22:00 Uhr Fürstenfeldbruck Narren trotzen dem Wetter

Das traditionelle Fürstenfeldbrucker Faschingstreiben auf dem Geschwister-Scholl-Platz erlebt einen stürmischen Nachmittag

Von Jamila Christians, Fürstenfeldbruck

Unter wehenden Zeltplanen und kalten Windböen haben die Showtanzgruppen am Rosenmontag auf dem Geschwister-Scholl-Platz in Fürstenfeldbruck dem Wetter tapfer die Stirn geboten. Beim alljährlichen Faschingstreiben wurde unter recht windigen Bedingungen getanzt, gesungen und mitgefeiert. Auch das Kinderprinzenpaar Kim I. und Philip III. begrüßte in ungetrübter Faschingslaune das doch etwas unterkühlte Publikum. Fasching macht gute Laune und so taten auch die kühlen Temperaturen der närrischen Stimmung keinen Abbruch. Wurden andernorts Umzüge abgesagt, die Brucker konnten ihrer Feierlaune nachgehen.

Ein Rotkäppchen befand sich auch im bunten Faschingstreiben. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Bereits zum dritten Mal hatte die Brucker Heimatgilde ein buntes Faschingstreiben auf dem Platz am Bahnhof Buchenau veranstaltet. Zwar wichen Kostüme und Masken den Mützen und Handschuhen, das ein oder andere Einhorn ließ sich dann doch noch blicken. Auch wenn wetterbedingt anfänglich eher wenig los war, so gaben sich die Veranstalter viel Mühe, das Faschingstreiben zu beleben und damit retten. "Die Zelte wurden besonders gut befestigt, und es wurde alles versucht, um die Veranstaltung nicht absagen zu müssen", so Susi Droth, stellvertretende Gildemeisterin. Auch für das leibliche Wohl hatte man gesorgt. Neben herzhaften Schmankerln gab es Krapfen und allerlei Süßes für die Kleinsten. So war zumindest kulinarische Rettung in Sicht. Auch der Auftritt der Brucker Gaudibuam in knappen Latzhosen ließ das Publikum schmunzeln. Neben Tanzeinlagen anderer Faschingsvereine aus dem Landkreis war auch einiges speziell für die Kinder geboten. In den Pausen kümmerten sich ein DJ und eine Animationsdame im Einhornkostüm mit Tanz, Spielen und Kinderschminken um die passende Stimmung der kleinen Gäste. So harrten die kleinen Besucher unter Engelsgeduld aus, um doch noch ein begehrtes Schminkmotiv abzusahnen. Susi Droth schminkte fleißig mit, um auch jedes der Kinder zufrieden zu stellen. Die Eltern froren, die Laune der Kinder war jedoch nicht zu bremsen.

Die Brucker Gaudibuam der Heimatgilde erwärmen mit ihrer Show auf dem Geschwister-Scholl-Platz in Fürstenfeldbruck das fröstelnde Narrenvolk. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Nicht nur Anlass zum Feiern bot die Veranstaltung der Brucker Heimatgilde, auch an den guten Zweck wurde gedacht. Die jährliche Tombola, die von Fürstenfeldbrucker Unternehmen gesponsert wurde, erfreute sich ebenfalls an Beliebtheit der Narren und Närrinnen. Die Erlöse der Tombola fließen direkt in die Jugendarbeit der Heimatgilde. Der Höhepunkt war der Auftritt der berühmten Münchner Schäffler, die trotz des eisigen Windes einen 25-minütigen Auftritt professionell darboten. Rund 200 Menschen kamen, um sich das Spektakel anzusehen. Und auch an die nächste Faschingsparty wird bereits gedacht: "Ab April beginnt dann die Planung für Rosenmontag 2020", so Susi Droth. Da kann man dann nur hoffen, dass der Wettergott nächstes Jahr gnädiger gestimmt ist.