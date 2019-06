30. Juni 2019, 22:17 Uhr Fürstenfeldbruck MVV will Pünktlichkeit verbessern

70 Fahrgäste diskutieren beim Bürgerforum mit Vertretern der Nahverkehrsbetriebe. Die kündigen einen neuen Zughalt für Fürstenfeldbruck an

Von Peter Bierl, Fürstenfeldbruck

Das Angebot der Bahn für Pendler in Bruck soll sich verbessern. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wird ein Vorortzug zwischen Buchloe und München starten, die Züge sollen in Fürstenfeldbruck halten. Der neue Bahnsteig an Gleis 1 soll ein Jahr später fertig werden, so dass dort längere Regionalzüge aus dem Allgäu abgefertigt werden können, erklärte ein Vertreter der S-Bahn-München am Donnerstag beim ÖPNV-Bürgerforum im Landratsamt. Manche Zuschauer waren überrascht, hieß es doch bisher immer, die Gleiskapazitäten seien so knapp, solange der versprochene Ausbau auf sich warten lässt. S-Bahn-Chef Heiko Büttner und Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV, betonten denn auch, dass die fehlende Infrastruktur der Hemmschuh sei. Etwa 70 Zuhörer waren zu diesem Bürgerforum in den Sitzungssaal des Kreistages gekommen.

Rosenbusch verwies auf eine Statistik von 2017, wonach 2,5 Milliarden Fahrgäste in der Bundesrepublik den öffentlichen Nahverkehr nutzten, aber nur 129 Millionen den Fernverkehr. Notwendig sei, dass die Politiker aufhören, mit etwa 28,6 Milliarden Euro umweltschädliche Mobilität zu subventionieren, etwa durch steuerfreies Flugbenzin. Büttner zog eine ernüchternde Bilanz. Die Münchner S-Bahn operiere längst "über der Kapazitätsgrenze". Gebaut für 240 000 Fahrgäste am Tag werden heute deutlich über 800 000 befördert und 2025 wird die Millionengrenze überschritten sein. Die Infrastruktur sei nicht in gleichem Maße gewachsen, das Stellwerk München Ost etwa stamme noch aus den 1960er-Jahren.

Das Unternehmen bemühe sich, die Pünktlichkeit zu verbessern. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, werde die Züge derzeit gerade modernisiert, die Zahl der Sitzplätze reduziert und zwölf Prozent mehr Stehplätze geschaffen. Erst ab 2021 würden komplett neue Fahrzeuge eingesetzt werden. Das nächste Ziel sei eine Echtzeit-Information bei Störungen. Die Vielfahrer im Publikum schilderten zahlreiche Fälle, in denen es keine oder widersprüchliche Informationen bei Verzögerungen und Zugausfällen gegeben habe. Büttner erläuterte, dass im Störfall etwa 100 Züge koordiniert werden müssen, was aufgrund der reichen Erfahrung gut funktioniere, aber die Information der Fahrgäste sei bislang eher als "Abfallprodukt" angelegt gewesen.

Das soll sich ändern. Bis nächstes Jahr sollen auch fast alle Busse mit Echtzeitdaten versorgt werden sollen, kündigte Rosenbusch an. Was das bedeute, könne man daraus ersehen, dass allein im MVV-Gebiet außerhalb Münchens an die 900 Busse unterwegs sind. Der barrierefreie Umbau von Bahnhöfen im MVV-Gebiet leidet unter der Baukonjunktur, berichtete Büttner. Die Projekte würden doppelt so teuer und in zwei Fällen habe sich bei Ausschreibungen nicht mal eine Firma um den Auftrag beworben.

Solange die Infrastruktur der Bahn sich nicht entscheidend verbessert, müssen andere Maßnahmen die Lage lindern. Rosenbusch plädierte für mehr Busverbindungen zwischen den S-Bahn-Ästen sowie eigene Busspuren auf den Straßen, damit die Fahrzeuge nicht im Stau stecken bleiben wie in Bruck. Außerdem müsse der MVV-Verbund ausgeweitet werden, er sei ohnehin einer der kleinsten in ganz Deutschland. Für die Kreisstädte eine enorme Verbesserung wäre, wenn Regionalzüge dort hielten. Die Landräte im MVV müssten entsprechenden Druck auf die Bayerische Eisenbahngesellschaft ausüben, die den Zugverkehr im Auftrag der Regierung lenkt.

Auf Frage eines Zuhörers, wie er den Druck auf seine Parteifreunde in der Regierung erhöhen wolle, gab Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin (CSU), der den Abend moderierte, den schwarzen Peter an die Bundesregierung weiter. Auch SPD-Verkehrsminister und eine rot-grüne Regierung hätten für die Bahn nicht mehr getan, sagte Karmasin. Für den regionalen Zugverkehr ist allerdings die Staatsregierung verantwortlich, sie trifft die Entscheidungen. Dass der Ausbau der S 4 verschoben wurde oder vor Pasing ein mehrere hundert Meter langer Engpass besteht, liegt in bayerischer Verantwortung.