Derzeit im Landkreis einen hygienischen Schutz für Mund und Nase zu finden, dürfte schwer, fast unmöglich sein. Das hat eine SZ-Umfrage bei Apotheken im Landkreis - von Germering bis Mammendorf - ergeben. Die Vorräte sind praktisch ausverkauft, die Hersteller können derzeit nicht nachliefern. Der Grund für die explosionsartig gestiegene Nachfrage ist der deutschlandweit erste bestätigte Fall eines an dem neuartigen aus China stammenden Coronavirus erkrankten Menschen. Der Mann kommt aus Kaufering aus dem Nachbarlandkreis Landsberg. Der Fall hat die Nachfrage nach Mundschutz auch in Fürstenfeldbruck deutlich ansteigen lassen. Unterdessen erklären offizielle Stellen die Gefahr einer Infektion für sehr gering.

"Derzeit ist eine Ansteckung mit der echten Grippe, der Influenza, weiterhin viel wahrscheinlicher als mit Coronaviren, wenn man Erkältungssymptome wie Husten, Niesen, Kopf- und Gliederschmerzen mit Fieber hat." So eindeutig äußert sich der Leiter des Gesundheitsamtes, Lorenz Weigl. Und in einer Mitteilung vom Dienstag des bayerischen Gesundheitsministeriums heißt es: "Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der ,Task Force Infektiologie' des LGL (bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) und vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet."

Trotz dieser Entwarnungen sind in den Apotheken im Landkreis die Vorräte an hygienischem Mundschutz ausverkauft. Weder in der einzigen in Mammendorf noch in der Sankt-Martin-Apotheke Germering sind die Masken aktuell noch zu bekommen. "Es ist alles weg, seit Tagen", berichtet Claudia Echinger. Die Germeringerin spricht von "x Anrufen" und langen Schlangen. Gleiche Situation in der Apotheke im Ikarus-Center Puchheim. Dort, so Inhaber Peter Eckhardt, seien die Masken bereits seit Montag ausverkauft. Dabei kam die Meldung vom ersten bestätigten Fall eines mit dem Coronavirus Erkrankten in Deutschland erst am Montagabend auf. Wie Eckhardt berichtet, waren es in erster Linie Chinesen, die seinen Vorrat von etwa hundert Schutzmasken - eine ohnehin schon erhöhte Zahl - im Laufe der vergangenen Woche aufgekauft haben. Er vermute, dass die meisten wieder zurück nach China fliegen, so der Apotheker.

Eine ähnliche Beobachtung hat Barbara Stiglmaier gemacht. Die Inhaberin der Ahorn-Apotheke im Ärztehaus in Fürstenfeldbruck hat aktuell auch keinen Mundschutz mehr im Lager. Der übliche Bestand von rund 30 Stück ist bereits verkauft. "Es hat die letzten Tage begonnen", da sei die Nachfrage sprunghaft gestiegen. Der Apothekerin zufolge waren unter den Käufern ebenfalls viele Chinesen sowie Menschen, die in das Land reisen müssen. Für alle Suchenden hat sie gute Nachrichten: In den nächsten Tagen bekommt sie weitere Mundschutzmasken. Die Großhändler in Deutschland sind zwar momentan alle ausverkauft. Aber Stiglmaier hatte noch eine gute Idee, wo sie weiterhin erfolgreich bestellen kann. Den stark nachgefragten Mundschutz benutzen übrigens alle angefragten Apotheker selbst nicht. Gesundheitsamtschef Weigl rät zu konsequentem Händewaschen.