"Nicht hinnehmbar und für die Pendler eine Zumutung": So findet es der CSU-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Benjamin Miskowitsch, dass auf den S-Bahnlinien 3 und 8 bis Dezember alle Taktverstärkerzüge ausfallen, und das "ausgerechnet zum Schuljahresbeginn, wenn der gesamte Verkehr wieder sprunghaft ansteigt". Der Mammendorfer bescheinigt der S-Bahn München fehlendes Können bei Planung wie Kommunikation. Die Verstärkerzüge können nicht fahren, weil sie nicht einsatzbereit sind, das heißt Reparaturen nicht rechtzeitig geplant wurden. "Dabei ist hinlänglich bekannt, dass die gesamte Metropolregion München kurz vor dem Verkehrskollaps steht", unterstreicht Miskowitsch. Deshalb bittet er nun Verkehrsminister Hans Reichert in einem Brief um Hilfe.