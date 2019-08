9. August 2019, 21:47 Uhr Fürstenfeldbruck Mehrfamilienhaus nachts evakuiert

Nur gut durchlüften musste die Feuerwehr, das reichte schon, damit ein Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck am frühen Freitagmorgen wieder bewohnbar war. Wie die Polizei mitteilte, waren Nachbarn kurz vor drei Uhr auf den Alarm eines Rauchmelders in dem Haus aufmerksam geworden. So hätten sich alle Bewohner bis auf einen in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr brachte dann auch den Bewohner aus dem Haus, in dessen Wohnung der Rauchmelder angeschlagen hatte. Der 47-Jährige, so die Polizei, habe einen Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd vergessen gehabt. Der rauchende Topf löste den Alarm aus. Löschen musste die Feuerwehr dann nicht, nur eben lüften.