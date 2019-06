7. Juni 2019, 22:23 Uhr Fürstenfeldbruck Mehr Service am Wertstoffhof

Der Landkreis will seine großen Abfallsammelstellen länger öffnen und bequemer zu befüllende Container aufstellen. Die Frage, wie das Müllsystem in Zukunft gestaltet sein soll, bleibt aber noch unbeantwortet

Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Die Bürger kennen das Problem: Während der Woche schafft man es nicht rechtzeitig zum Wertstoffhof, und am Samstagvormittag ist es dort nervig voll. Und unpraktisch außerdem, weil man viele Container nur über eine Treppe erreichen kann - schwierig vor allem für ältere Menschen. Der Landkreis möchte deshalb den Service an seinen Wertstoffhöfen verbessern. Dazu sollen die Abendöffnungszeiten in verschiedenen Kommunen ausgeweitet werden und an großen Wertstoffhöfen nach und nach höhengleiche Gartenabfallcontainer mit mehr Bedienkomfort angeschafft werden. Der zuständige Werkausschuss des Kreistags stimmte den Vorhaben jetzt zu.

Wie das Müllsystem angenommen wird und wie zufrieden die Bürger damit sind, versucht der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises derzeit über eine Restmüllanalyse und eine Kundenbefragung herauszufinden. Eine detaillierte Auflistung darüber, wann wie viele Anlieferer an die großen Wertstoffhöfe kommen, liegt bereits vor. Michael Schanderl, Kreisrat der Freien Wähler und Bürgermeister von Emmering, wiederholt nun den Wunsch seiner Fraktion, bei Vorliegen aller Ergebnisse das Abfallsystem "auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, ob es noch in die Zeit passt". Das System, wonach die Bürger die werthaltigen Bestandteile des Abfalls zu Sammelstellen bringen, wurde vor fast 30 Jahren eingeführt und später um Papier- und Wertstofftonne ergänzt, die vor der Haustür geleert werden. In welche der beiden Richtungen - Bring- oder Holsystem - sich die Abfallwirtschaft im Landkreis entwickeln soll, ist noch ungeklärt.

Auch Kreisabfallreferent Dieter Rubenbauer (CSU) hält die Systemfrage für legitim, gibt aber zu bedenken, dass "uns unser System, das gut funktioniert, aber unangenehm für den einzelnen ist, was wert sein sollte". Rubenbauer spielt damit auf den soeben von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung vorgelegten "Plastikatlas" an, der besagt, dass die offiziellen Recyclingquoten für Plastik in Deutschland 2016 zwar bei 45 Prozent lagen, dass dies aber nur für die Anlieferung gelte. Lediglich knapp 16 Prozent des Plastikmülls würden tatsächlich recycelt, der Rest lande in der Müllverbrennung oder im Ausland.

Auf Nachfrage der SZ räumt Schulz-Hammerl ein, dass von den Dualen Systemen nicht genau zu erfahren sei, wo es bei der stofflichen Wiederverwertung hingehe. 80 Prozent des Inhalts von andernorts üblichen gelben Tonnen oder gelben Säcken, in denen Leichtverpackungen aus Plastik gesammelt werden, würden verbrannt. Da es in Deutschland keine ausreichenden Recyclingkapazitäten für Kunststoff gibt, sehen Umweltschutzverbände die Hersteller und Händler in der Pflicht, höhere Kapazitäten zu schaffen. Das Problem verschärft sich, seit China einen Importstopp für Plastikmüll verhängt hat. Die akribisch und sortenrein getrennten Wertstoffe aus dem Landkreis indes lassen sich besser verwerten und ziehen höhere Erlöse nach sich. Man müsse sich deshalb für eine Beurteilung des Ganzen auch die einzelnen Stoffströme ansehen, sagt AWB-Leiterin Sabine Schulz-Hammerl den Kreisräten. Und noch dies: "Man verabschiedet sich schwer von einem bestehenden System."

Denn dabei gingen "die Kosten ganz schnell hoch", was auch die Müllgebühren steigen lasse. An den 19 Wertstoffhöfen im Landkreis wird indes laufend nachgebessert. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr dort mehr als 35 000 Tonnen Wertstoffe angeliefert, Bauschutt nicht eingerechnet. Die Sammelstellen aber stoßen vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen und können zumeist nicht erweitert werden. Sie sind an sechs Wochentagen insgesamt 296 Stunden geöffnet. Jeder Bürger müsse nur etwa zwei Kilometer zurücklegen, um einen großen Wertstoffhof zu erreichen, heißt es beim AWB. Mit 30 Stunden hat der große Wertstoffhof im Fürstenfeldbrucker Gewerbegebiet Hasenheide am längsten geöffnet. In Germering können die Bürger eine ganze Arbeitswoche lang - 38,5 Stunden - Wertstoffe abgeben, allerdings verteilt auf zwei große Wertstoffhöfe. Am Samstagvormittag sind alle großen Wertstoffhöfe mindestens bis mittags offen, einige seit mehreren Jahren bis 14 Uhr. Eine Öffnung bis 19 Uhr gibt es bislang nur in vier Kommunen, bis 20 Uhr gar nur in zweien (Althegnenberg, Maisach) - allerdings auch nur montags, dem Tag, an dem fast alle anderen Wertstoffhöfe geschlossen haben, weil an diesem Tag die Leerung der Container stattfindet und eine Leerung im laufenden Betrieb nach Angaben des AWB nicht möglich ist. Weil aber vor allem berufstätige Menschen den Abend für die private Müllabfuhr nutzen, soll nun auch an den Wertstoffhöfen in Eichenau, Fürstenfeldbruck, Germering, Mammendorf, Olching und Puchheim eine Abendöffnung - wohl bis 19 Uhr - eingeführt werden. "Gute Öffnungszeiten sind wichtig", befindet SPD-Kreisrat Peter Falk, damit würden sich auch die Personalkosten aufheben, wenn über mehr Anlieferung auch mehr erlöst werden könne. Der AWB hatte darauf hingewiesen, dass jede Stunde Öffnungszeit Personalkosten von 6500 Euro im Jahr verursacht.

In den vergangenen Jahren wurden viele große Wertstoffhöfe ertüchtigt, aktuell ist wegen Bauarbeiten noch jener in Grafrath voraussichtlich bis Ende Juni komplett geschlossen. Obwohl vielerorts zu Stoßzeiten allzu viel Anlieferverkehr herrscht, ist eine räumliche Erweiterung der Wertstoffhöfe kaum irgendwo möglich. Die Flächen dafür fehlen. In Eichenau geht das nur, wenn das Kreis-Notfalllager auszieht, in Olching fand die Stadt nun ein Grundstück neben der Kläranlage am Josef-Kistler-Weg in Geiselbullach für einen lange benötigten zweiten Wertstoffhof. Und jener an der Johann-G.-Gutenberg-Straße kann, weil die Stadt ein Nachbargrundstück besitzt, künftig eine getrennte Zu- und Abfahrt erhalten.

Biosäckchen für alle Hundert Städte hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft untersucht: die niedrigsten Müllgebühren in Flensburg, die höchsten in Leverkusen. Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich sogleich positioniert: Man liege mit den Abfallgebühren für einen vergleichbaren Musterhaushalt "bereits heute unter denen der untersuchten Städte", heißt es in einer Stellungnahme. Im Landkreis wurden die Gebühren in der jüngeren Vergangenheit viermal in Folge gesenkt. Vom nächsten Jahr fällt der Bonus für Eigenkompostierer weg, die Gebühren, die sie in der Vergangenheit bezahlten, gelten künftig aber für alle. Das bedeutet, dass für etwa die Hälfte aller Haushalte im Landkreis die Müllgebühren erneut sinken. Künftig werden auch allen Haushalten Bioabfallsäcke zur Verfügung gestellt. Das soll den Anreiz, organische Abfälle besser zu trennen, weiter erhöhen. Die Bioabfallsäcke werden jede Woche abgeholt, zu einer Vergärungsanlage gebracht und dort zu Strom und Wärme weiterverarbeitet. Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist eigens darauf hin, dass durch die Änderung nicht beabsichtigt ist, die Kompostierung organischer Abfälle im eigenen Garten zu reglementieren. Eigenkompostierung sei vor allem dann sinnvoll, wenn Baum- und Strauchschnitt anfalle und genügend Fläche zum Ausbringen des Komposts vorhanden sei. Die Bioabfallsammlung stelle indes eine sinnvolle Ergänzung zur Eigenkompostierung dar, da damit auch Reste von Brot, Wurst oder Käste sowie gekochte Speisereste verwertet werden, die nicht auf den Komposthaufen gehören. Sie landeten häufig noch in der Restmülltonne. BAZ

Schwierig wird es indes, die von der Kreis-CSU in einem Antrag angeregte bequemere Entsorgungsmöglichkeit an den Containern umzusetzen. Um ihre Wertstoffe dort einzuwerfen, müssen die Bürger vielerorts auf Treppen steigen. Wenn die Container noch nicht sehr voll sind, würden die Containertüren geöffnet, um eine ebenerdige Befüllung möglich zu machen, heißt es aus dem AWB. Künftig will man bei Neuanschaffungen von Gartencontainern auf höhengleiche Anlieferungsmöglichkeiten achten.

Auch mit besserem Service will der AWB punkten. Gepflegte Abgabestellen und freundliches Personal, das auch Hilfe beim Ausladen gebe, seien wichtig, heißt es in den Informationsunterlagen, die den Kreisräten zur Sitzung ausgereicht wurden. Mitarbeiter würden geschult, auch "im Umgang mit schwierigen Kunden". Die Idee der Wertstoffbörse, an der die Bürger gut Erhaltenes und noch Brauchbares abgeben können, liegt Schulz-Hammerl besonders am Herzen. Auch in Eichenau, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim und Moorenweis werden Gegenstände zur Wiederverwendung gesammelt, die dann zur Wertstoffbörse am großen Wertstoffhof in Fürstenfeldbruck gebracht und gegen einen geringen Geldbetrag verkauft werden. Grünen-Kreisrätin Ingrid Jaschke regt an, an den Wertstoffhöfen auch Tauschbörsen für noch brauchbare Gegenstände einzurichten. Schulz-Hammerl erzählt daraufhin von ihren Erfahrungen aus München, wo sie zuvor in der Abfallwirtschaft tätig war, und vom hohen Konfliktpotenzial von Tauschbörsen: "Dort wird sehr oft gestritten." Die Einrichtung sei deshalb wieder geschlossen worden. Die Brucker Wertstoffbörse möchte Schulz-Hammerl indes weiter verbessern. Für die AWB-Leiterin ist die Wertstoffbörse nicht weniger als "ein Gegenentwurf zur Wegwerfkultur".