Im Säulensaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeldbruck liest Michaela May am 11.Dezember aus der Tragödie "Tage des Verlassenwerdens"

Eine alltägliche Geschichte verpackt als wortgewandte Tragödie liest Michaela May als Vertretung für Ulrike Kriener am Mittwoch, 11. Dezember, im Säulensaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld: "Tage des Verlassenwerdens" von Elena Ferrante. Eine Frau wird verlassen und steht vor den Trümmern ihrer Ehe. In dem Roman beschreibt Ferrante, was in einer Frau vorgeht, die sich plötzlich nicht mehr ausgeglichen und selbstbewusst fühlt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf für 20 Euro, an der Abendkasse für 22 Euro.