24. August 2018, 21:58 Uhr Fürstenfeldbruck "Man sollte lieber zum Wandern fahren"

Der Fürstenfeldbrucker Pilzexperte Edmund Garnweidner kann Schwammerlsuchern in diesem Jahr nur wenig Hoffnung machen

Von Christian Hufnagel, Fürstenfeldbruck

Wenn sich einer mit Pilzen auskennt, so ist es Edmund Garnweidner. Der Fürstenfeldbrucker leitete jahrzehntelang den Verein für Pilzkunde in München sowie die Beratungsstelle in Pasing, hat eine Reihe von Ratgeber-Büchern verfasst und bietet bis heute regelmäßig auch im Landkreis Führungen an. Schwammerlsuchern kann der 77-jährige Fachmann für diese Saison allerdings nicht viel Hoffnung machen.

SZ: Haben Sie in diesem Jahr im Landkreis schon Speisepilze gefunden?

Edmund Garnweidner: Nein, keinen einzigen. Es ist zu trocken. Statt Pilze zu sammeln, sollte man lieber zum Wandern fahren. Das wäre sinnvoller.

Aber es hat doch geregnet?

Ich glaube nicht, dass das nach einer so langen Trockenheit ausreicht und sich das die nächsten Tage ändert. Schwammerl benötigen auch eine Zeit zum Reagieren. So ein bis drei Wochen.

Wie viel Regen ist denn notwendig?

Die oberen 25 bis 30 Zentimeter des Waldbodens müssen durchfeuchtet sein. Das dürfte noch nicht geschehen sein. Erst wenn dies geschehen ist, kann sich der Pilz überlegen, ob er einen Fruchtkörper bildet - oder eben auch nicht. Das kann man nicht vorherbestimmen. Deshalb kann man Speisepilze auch nicht züchten. Deren Wachstum bleibt eines der Geheimnisse der Natur.

War es schon einmal so trocken?

Ich kann mich an ein Jahr erinnern. 1983. Da sollte ich Bilder für ein Buch machen, aber es gab keine Pilze. Ende September folgte dann eine richtige SchwammerlSchwemme. Diese hat bis Ende Oktober angehalten und mir schließlich auch noch zu den Fotos verholfen. Aber es gab auch schon andere trockene Jahre, in denen es spät geregnet hat und trotzdem fast nichts gekommen ist.

Können Sie eine Prognose abgeben?

Abwarten. Ist das Wetter schlecht, kommen wohl irgendwann die Schwammerl. Es sollte aber nicht mehr heiß werden und mehr als 25 Grad haben. Das trocknet die Bodenoberfläche wieder aus. Dann fahre ich lieber ins Gebirge. Möglicherweise holen es die Pilze nächstes Jahr wieder nach. Auf schlechte Jahre folgen immer wieder gute. In den 1990er Jahren haben die Leute gesagt, die Steinpilze sterben aus. Und dann gab es sie 1997 in Massen. Wie gesagt: Bei Pilzen ist es sehr schwierig, langfristig etwas zu sagen.

Bei entsprechender Witterung: Findet man im Landkreis Speisepilze?

Es lohnt sich bei uns auf jeden Fall. Es ist alles zu finden - von Steinpilzen über Pfifferlinge bis hin zu seltenen Röhrlingen. Im Süden Richtung Ammersee gibt es schöne Laubwälder. Und der Höhenzug bei Fürstenfeldbruck, die Emmeringer Leite, weist relativ feuchte Böden auf.

Und wenn es in diesem Jahr doch keine Pilze geben sollte, Ihre Exkursionen, etwa am Jexhof, bieten Sie trotzdem an?

Natürlich. Da bin ich vorbereitet und erzähle dann halt etwas über Bäume. Langweilig wurde es deshalb noch nie.

Pilz-Exkursion, Jexhof, Sonntag, 2. September, und Samstag, 15. September, 13 bis 17 Uhr, Anmeldung unter der Nummer 08141/519-205.