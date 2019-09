Auch in diesem Schuljahr können Mütter an zwei Grundschulen in Fürstenfeldbruck wieder Deutsch lernen. Das Projekt "Mama lernt Deutsch" des Brucker Forums richtet sich an Frauen, deren Kinder Schüler der Richard-Higgins-Grundschule oder der Grundschule Nord sind, und die kaum oder kein Deutsch sprechen. "Das ist ein sehr wichtiges Projekt", sagt der Geschäftsführer des Brucker Forums, Benedikt Rossiwal. Die Räume stellen die Grundschulen zur Verfügung.

An den Schulen findet an zwei Tagen zur regulären Schulzeit der Kinder parallel der Unterricht für die Mütter statt. Während des Deutschkurses wird für nicht schulpflichtige Geschwisterkinder eine Kinderbetreuung angeboten. Es gehe nicht darum, akademisches Deutsch zu lernen, sagt Rossiwal. Ziel sei, dass die Frauen sich mit ihren Sprachkenntnissen trauen zu den Elternsprechtagen zu gehen, wovon auch die Kinder profitieren, oder beim Arzt ihre Probleme schildern zu können. Die Mütter für den Kurs zu gewinnen sei das größte Problem. Die Frauen werden vor allem über den persönlichen Kontakt auf das Angebot aufmerksam. Dafür seien aktive Lehrer und Rektoren wichtig, die die Mütter ansprechen, sagt Rossiwal.

Zu Beginn waren zwei Lehrerinnen an je einer Schule im Einsatz. 2106/17 übernahm Monika Modersitzki beide Schulen. Da nicht 30 "Schülerinnen" in einem Kurs sind wie in einer normalen Klasse, hat der Unterricht eher Seminarcharakter. Mit etwa zehn Frauen in einer Gruppe habe der Kurs eine gute Größe, um eine Sprache zu lernen. "Unter zehn Frauen starten wir nicht", sagt Rossiwal, dafür wäre der Aufwand zu groß. Die Anzahl der Teilnehmerinnen bleibt stets in etwa konstant, 2018 waren 18 Frauen bei "Mama lernt Deutsch" angemeldet. Die Mütter kommen aus Ländern wie der Türkei, Serbien und Italien.

Zum Abschluss des Kurses, mit dem Ende des Schuljahrs, erhalten die Teilnehmerinnen auch ein Zertifikat vom Brucker Forum, welches belegt, dass sie an dem Kurs teilgenommen haben. "Das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es für die Leute ist, das bestätigt zu haben", erklärt Rossiwal. Das Projekt richtet sich nur an Mütter, nicht an Väter, "damit die Frauen nicht aus religiösen Gründen befangen sind", sagt Rossiwal. Seit dem vorigen Schuljahr müssen sich die Mütter verbindlich anmelden. "Viele Frauen nehmen sehr regelmäßig und engagiert an den Kursen teil", berichtet er.

Im Schuljahr 2018/19 konnte sich "Mama lernt Deutsch" mit der Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie finanzieren. Für das kommende Schuljahr hat das Brucker Forum bereits Förderanträge gestellt. Eine dauerhafte Finanzierung des Projekts gibt es bisher nicht, jedes Jahr müssen wieder Anträge bei Stiftungen und Institutionen gestellt werden. "Das ist manchmal mühselig, aber dieser Kurs ist den Aufwand wert", sagt Rossiwal. Auch eine besondere Erfolgsgeschichte hat er zu berichten. Eine Frau ließ sich nach dem Kurs zur Kulturdolmetscherin ausbilden, bei der Abschlusspräsentation hielt sie eine Rede auf Deutsch. Danach sei sie auf Rossiwal zugekommen und habe ihm gesagt, dass sie sich dieses Ehrenamt nur zugetraut habe, weil sie in dem Kurs Deutsch gelernt habe. "Da ging mir das Herz auf," sagt er.