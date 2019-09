Fürstenfeldbruck - Wenn man auf der Bayernkarte auf Fürstenfeldbruck zoomt, erscheinen 23 verschiedene Ortsmarkierungen, hauptsächlich in der Altstadt. Ein kleines Stück südlich davon gibt es zwei Verweise auf das Kloster Fürstenfeld. Klickt oder tippt man einen solchen an, erscheint ein Textfenster, das auch mit einem Button "Video abspielen" versehen ist. Der Text schildert die Geschichte des Klosters: Gegründet wurde das Kloster 1256 von Herzog Ludwig dem Strengen, weil der Papst ihm das als Sühne für die Hinrichtung seiner Ehefrau auferlegt hatte. Unter Kaiser Ludwig dem Bayern, Sohn des Klosterstifters, erlebte das Kloster seinen Aufschwung. Im Dreißigjährigen Krieg noch von den Schweden besetzt, wurden ab 1700 die barocken Gebäude der Anlage errichtet. Weil mit der Säkularisierung 1803 das Kloster aufgelöst wurde, ist es heute frei für das Veranstaltungsforum. Den Text kann man sich auch vorlesen lassen, untermalt mit Fotos und historischen Darstellungen.

Detailansicht öffnen Die Aumühle. (Foto: Ferdinand F. Döring)

So funktionieren die kostenlose App und Website sQRibe von Konrad Weinstock, 69. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Datenbank aller Sehenswürdigkeiten in Süddeutschland zu erstellen. "Meine Idee ist etwas Ähnliches wie Wikipedia", beschreibt Weinstock sein Projekt. Ähnlich wie beim Vorbild gibt es auch bei sQRibe Verlinkungen zu anderen Einträgen und dazu passenden Websites. Der Name sQRibe leitet vom englischen Wort "scribe" für einen mittelalterlichen Schreiber, der häufig mit dem Abfassen lokaler Chroniken beschäftigt war, und dem QR-Code, der zu Beginn des Projekts noch genutzt wurde, ab. Die ersten Einträge bei sQRibe hatte die Stadt Ulm mit der Weinstock seinen digitalen Stadtführer vor drei Jahren begann. Zur Zeit sind laut Weinstock in 23 Städten insgesamt 827 Clips zu 883 Sehenswürdigkeiten verfügbar. Noch in diesem Jahr sollen sieben Städte mit 181 Clips und Sehenswürdigkeiten hinzukommen. Diese könne man über einen Internetbrowser oder die App für Android und iOS ansehen, wobei die App laut Weinstock vorteilhafter sei, weil sie den Download der Inhalte für die ganze Stadt ermögliche und so unabhängig von den Handynetzen sei.

Detailansicht öffnen Klosterkirche Fürstenfeld. (Foto: Ferdinand F. Döring)

Mit sQRibe sollen Touristen unabhängig von Terminen oder Öffnungszeiten lokale Geschichte mit ihren Hinterlassenschaften besichtigen können, so Weinstock. Sein Projekt sei eine Alternative zu traditionellen Stadtführungen und der Reiseführerliteratur, da man jederzeit und auf aktuellem Stand informiert werde. Aber auch heimatkundlich interessierte Bürger könnten damit ihr Wissen über die eigene Stadt vertiefen. Weinstock betont besonders den schulischen Wert seiner Clips. Einer seiner Clips sei als Unterrichtseinstieg etwas ganz anderes: "Mit so einem vierminütigen Clip bringt man seinen Unterricht auf die Gleise." Stadtarchivar Gerhard Neumeier sieht das genauso: "Wir stehen ausdrücklich hinter dieser Art der Geschichtsvermittlung." Laut ihm sei sQRibe sogar für Studierende der Geschichte als Einstieg in eine Thematik geeignet. Neumeier und Weinstock arbeiteten bei der Erstellung des Brucker sQRibe eng zusammen: Weinstock produzierte die Texte, Neumeier korrigierte. Auf diese Weise habe die Arbeit mit den anderen Städten ebenfalls funktioniert. Hier habe Weinstock allerdings das Problem gehabt, dass teilweise sehr wenig Material vorhanden gewesen sei.

Detailansicht öffnen Stadtarchivar Gerhard Neumeier (links) lässt sich von Konrad Weinstockdie Anwendung zeigen. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Nach seiner Pensionierung im Verlagsgeschäft hatte Weinstock die Idee für sQRibe, als er kleinere Städte besuchte. Dort habe er nie detaillierte Informationen zu den örtlichen Sehenswürdigkeiten bekommen, obwohl das Material dazu in den Stadtarchiven läge. Broschüren, Internetauftritte und Apps der Gemeinden seien oft wenig informativ, wegen ihrer sehr unterschiedlichen Namensgebung schwierig zu finden und hätten sich in gegenseitiger Konkurrenz gehemmt. Um das zu beenden und ein einheitliches System zur Führung zu lokalen Sehenswürdigkeiten zu schaffen, habe er sQRibe gegründet. Heute habe er fast Oberbayern schon in seiner App verzeichnet, das südliche Baden-Württemberg soll bald dazu kommen und auch weiteren Expansion nach Norden sei denkbar. Dabei sei ihm lokale Hilfe immer willkommen, Anregungen zu neuen Sehenswürdigkeiten oder interessanten Brauchtümern müssten oft von den Einheimischen kommen.

Detailansicht öffnen Das Todesmarschmahnmal sind eines von 23 Ortenin Fürstenfeldbruck, zu der die App "sQRibe"Bild und Infos liefert. (Foto: Ferdinand F. Döring)

Historisch stechen die Wittelsbacher und das Kloster Fürstenfeld natürlich aus den anderen Stationen bei sQRibe heraus, doch zeugen sie von lebendiger Lokalgeschichte: Die Bedeutung der Amper im Mittelalter als Transportweg, für die vielen Mühlen wie die Aumühle und den Salzhandel wird in sechs Einträgen behandelt, andere drehen sich um das Postkutschenwesen und das Hotel Post, die Braukunst in Fürstenfeldbruck, die berühmten Technikpioniere Ferdinand und Oskar von Miller und die Brucker Künstlerkolonie um den "Entenmaler" Franz Gräßel. Auch der Nationalsozialismus hat mit dem Todesmarsch-Mahnmal seine Spuren hinterlassen. Spuren, denen man nun online jederzeit folgen kann.