Am Sonntag, 2. Februar, findet im Bauernhofmuseum Jexhof der dritte Lichtmessmarkt statt. "Wir wollen eine alte, mittlerweile fast vergessene Tradition wieder aufleben lassen", sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Günter Mayr. "Maria Lichtmess" ist eines der ältesten Feste der christlichen Kirche. Bis 1969 hieß der Festtag in der katholischen Kirche auch "Mariä Reinigung". Diese Bezeichnung erinnert daran, dass sich 40 Tage nach der Geburt Jesu Joseph und Maria in den Tempel begaben, um Jesus, der nach jüdischem Glauben als Erstgeborener Gott gehörte, auszulösen. Auf dem Markt trifft man auf etliche in Vergessenheit geratene Handwerkstechniken wie Knopf- und Kerzenmacher, Schmuckbastler und Seifensieder. Aber auch hausgemachte Leckereien werden angeboten. Der Markt ist von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.