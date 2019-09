Die CSU will Thomas Karmasin als Landrat behalten, die SPD hat vor, Christoph Maier ins Landratsamt zu schicken, und die Freien Wähler haben vor, Kottgeiserings Bürgermeisterin Sandra Meissner als Landratskandidatin nominieren zu lassen. Bei der FDP soll es inzwischen zwei Bewerber um den liberalen Landratskandidaten geben. Während der eine, Kreisrat und Gemeinderat Ulrich Bode aus Eichenau, sich in verschiedenen Kandidaturen schon bewährt hat und ein langjähriges FDP-Mitglied ist, macht der mögliche zweite Bewerber, der Fürstenfeldbrucker Herwig Bahner, manchen Mitgliedern im Vorfeld einiges Kopfzerbrechen. Denn Bahners politische Haltung scheint den Kritikern, die sich möglicherweise erst in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch äußern werden, nicht kompatibel mit den Zielen des FDP-Kreisverbandes.

"Wir haben mit Absicht, nur die Mitglieder eingeladen", sagt FDP-Kreisvorsitzender Hendrik Grallert über die Mitgliederversammlung, die am Mittwoch in der Gemeinde Maisach stattfinden soll. Grallert betonte, dass es sich nicht um eine Aufstellungsversammlung handeln werde. Die sei für einen späteren Zeitpunkt geplant. Der Kreisvorsitzende bestätigt zwar, das sich zwei Bewerber gefunden hätten, "und nach diesem Abend haben wir einen oder zwei Kandidaten, über die die Mitglieder abstimmen werden".

Detailansicht öffnen Herwig Bahner und Ulrich Bode wollen sich den FDP-Mitglieder am Mittwoch als Berwerber für die Landratskandidatur vorstellen. (Foto: Fotos: Günther Reger)

Dass es eine Probeabstimmung geben soll, die er selbst vorgeschlagen hat, bestätigte Grallert ebensowenig wie die Personalie, dass der 59 Jahre alte Bahner einer der beiden Bewerber ist. Die Kandidaten bekämen die Gelegenheit, sich den Mitgliedern unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzustellen. Den Mitgliedern hat Grallert mitgeteilt, dass sich der Kreisvorstand in den vergangenen Monaten bemüht habe, "geeignete Kandidaten zu finden". Nach einer nicht immer ganz einfachen Findungsphase, so Grallert in der Einladung zur Mitgliederversammlung, hätten zwei Mitglieder erklärt, für eine Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Bahner und Bode. "Die beiden stehen jeweils für unterschiedliche Strömungen innerhalb der FDP und werden sicherlich auch im Wahlkampf eine jeweils andere Strategie verfolgen", schreibt Grallert. Beigefügt hat er der Einladung, angeblich auf Wunsch Bahners, Screenshots eines Whatsapp-Pamphlets einer "Tante Claudia". Die wiederum zitiert einen "Herrn Sigi Hordos" aus der Schweiz, der sich an die "klugen Klima-Kinder" wendet.

Herwig Bahner war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Seine Ziele hat er aber offenbar schon vorher dem Kreisvorstand mitgeteilt. Demnach will der vor zwei Jahren von der CSU zur FDP gewechselte Brucker Stadtrat "die Chancen des Landkreises in der Region 14 besser nutzen, damit es wieder mehr Spaß macht zu wohnen, wo andere Urlaub machen", heißt es in der Einladung für die Mitglieder. Bahner hatte 34 Jahre lang der CSU angehört und verkündete im Oktober 2017 seinen Austritt. Danach wechselte er zur FDP und gehört seitdem der FDP-Fraktion im Stadtrat an. Im vergangenen Jahr war der Leiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums in Fürstenfeldbruck aufgefallen, als er während seines Urlaubs Posts von AfD und FPÖ weiterverbreitete.

Detailansicht öffnen Auch Herwig Bahner will als Landrat kandidieren. (Foto: Günther Reger)

Ulrich Bode, 57, braucht keine Chatprotokolle, um auf sich und seinen politischen Hintergrund aufmerksam zu machen. Bode sagte, dass er sich über Personalien nicht äußere, lediglich über Inhalte. Und die sind bei ihm die Wirtschaftsförderung des Landkreises, das Projekt "Ziel 21", der Ausbau der S-Bahn sowie sein berufliches wie privates Lieblingsthema Digitalisierung. Er stellt sich vor, die Wirtschaftsförderung so zu stärken, dass der Landkreis nach außen auftreten kann, um Firmen anzusiedeln. "Die Gemeinden einzeln können das nicht leisten", sagt Bode, verweist aber auf das positive Beispiel seiner Heimatgemeinde Eichenau. Der Landkreis könne so auch außerhalb Deutschlands Firmen akquirieren.

Dass mit der jetzigen Strategie das Ziel 21 erreicht wird, hält Bode für unrealistisch. Er rechnet vor, dass der Landkreis, wolle er bis 2030 energieautark werden, bis dahin eine Fläche vier Mal so groß wie der Fliegerhorst mit Fotovoltaikanlagen benötigt. Bis jetzt sei "fast nichts passiert", um dieses Ziel zu erreichen. Wenig erreicht habe man bislang auch beim Ausbau der S-Bahnlinie 4. Da Bode kaum Chancen für einen viergleisigen Ausbau bis Fürstenfeldbruck sieht, steht er auf dem Standpunkt, dass der jetzt vorgeschlagene dreigleisige Ausbau bis Eichenau akzeptiert werden sollte. Investieren würde Bode auch in die Digitalisierung. Sowohl in die technische Ausstattung wie ins Personal. Davon habe man zu wenig. "Das werde ich im Wahlkampf deutlich machen", sagt Bode und will sich dafür einsetzen, dass die Kommunen eine "Bayern-Cloud" bekommen.