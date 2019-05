6. Mai 2019, 21:56 Uhr Fürstenfeldbruck Leck in Gasleitung löst Großeinsatz aus

Einen Großeinsatz von Rettungskräften hat am Montag eine beschädigte Gasleitung am Asambogen in Fürstenfeldbruck ausgelöst. Arbeiter eines Subunternehmers der Telekom hatten gegen 13.15 Uhr im Erdreich auf der Suche nach einem Glasfaserkabelanschluss gebohrt. Dabei beschädigten sie eine Leitung. Das austretende Gas war deutlich zu riechen, weshalb die Arbeiter auch den Notruf betätigten. Feuerwehr und Polizei sperrten die Gegend großräumig ab und veranlassten etwa 30 Anwohner vorsichtshalber, die anliegenden Häuser zu verlassen. Das Leck wurde von Mitarbeitern des Energieversorgers geflickt. Akute Explosionsgefahr bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht.