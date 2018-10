26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Fürstenfeldbruck Landrat bleibt beim Nein zur Biomülltonne

In Tüten oder zusätzlich in kleinen Behältern wird zurzeit der Biomüll gesammelt und dann abtransportiert.

Thomas Karmasin weist die Kritik der Umweltverbände zurück und warnt vor höheren Gebühren

Von Peter Bierl, Fürstenfeldbruck

Landrat Thomas Karmasin (CSU) hat die Forderung nach einer Biomülltonne und einer Biovergärungsanlage erneut zurückgewiesen. "Das ist zu teuer und würde zu einer Erhöhung der Müllgebühren führen", sagte Karmasin. Schon jetzt würden Strom und Wärme aus Siedlungsabfällen in der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach (GfA) und Kompost aus Grüngut in Egg bei Mammendorf gewonnen. Im niederbayerischen Volkenschwand werde Biomüll zu Kompost, Dünger und Biogas verarbeitet.

In einem offenen Brief hatten Bund Naturschutz, BUND und die Aktion "Das bessere Müllkonzept" dem Landrat vorgeworfen, die Energiewende zu boykottieren. Sie fordern, nassen Biomüll und Grüngut in einer gemeinsamen Biomülltonne zu sammeln und in einer Anlage zu vergären. Die Umweltverbände unterstützen damit Kreisrat Jakob Drexler (UBV) und Bürgermeister Josef Nefele (parteifrei) aus Egenhofen, der ein solches System vor einem Jahr vorgeschlagen hatte. Die Befürworter verweisen auf Konzepte mit Biomülltonnen in Landkreisen wie Landsberg und Starnberg. Den Vorwurf, er halte sich nicht an das Kreislaufwirtschaftsgesetz, weist der Landrat "massiv" zurück. Im Landkreis würden Bioabfälle seit 1992 getrennt gesammelt, das Grüngut noch länger. "Damit werden die rechtlichen Vorgaben länger als gesetzlich gefordert erfüllt", schreibt der Landrat. Das Gesetz forderte die Sammlung seit 1. Januar 2015.

In seiner Antwort weist Karmasin darauf hin, dass die Feststellung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) von Fürstenfeldbruck, für die Behandlung einer Tonne Biomüll würden zwischen 60 und 130 Euro fällig, dem von den Umweltverbänden genannten Durchschnittswert von 70 Euro nicht widerspreche. Der AWB hält deshalb eine Erhöhung der Müllgebühren um 70 bis 129 Prozent für "durchaus realistisch". Was die Energiegewinnung in der GfA betrifft, nennt der Landrat eine Stromproduktion von mehr als 61 700 Megawatt und mehr als 34 000 Megawatt Wärme pro Jahr aus Siedlungsabfällen. Die Bioabfälle würden im bayerischen Volkenschwand zu Biogas, Kompost und Dünger verarbeitet. Das Biogas werde teils für die Wärme-, teils zur Stromproduktion verwendet. Insgesamt seien 2016 im Landkreis gut 21 000 Tonnen und damit deutlich mehr als 5000 Tonnen Biomüll gesammelt worden. Die Umweltschützer halten dagegen, dass in Geiselbullach mehr als 200 000 Megawattstunden Wärme ungenutzt verloren gingen. Das entspreche etwa 20 Millionen Liter Erdöl. Feuchte Küchenabfälle würden mit ihrem Heizwert kaum zur Energieerzeugung beitragen, unter Umständen müsse sogar noch Energie zugeführt werden. Nach Berechnungen von Josef Seemüller aus Unterschweinbach von der Aktion "Das bessere Müllkonzept" könnten im Landkreis pro Einwohner mindestens 70 Kilo Biomüll und 70 Kilo Grüngut gesammelt werden, woraus sich 18 000 Megawattstunden speicherbares Biomethan erzeugen ließe. Langfristig könnte eine Biogasanlage kostendeckend und gewinnbringend betrieben werden, spätestens bei weiteren Steigerungen der Energiekosten, sagte Bürgermeister Nefele.

Den Landrat ficht das nicht an. Es könne schon sein, dass sich mehr Energie gewinnen lasse, aber es bleibe ein Verlustgeschäft. "Wenn es ein so gutes Wirtschaftsmodell ist, sollen sie es doch machen und in Egenhofen eine Anlage bauen", sagte Karmasin.