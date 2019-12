Vor lauter Kartons und Papierbündeln war am Samstagvormittag fast nichts mehr zu sehen vom Wertstoffhof am Brucker Volksfestplatz. Von chaotischen Verhältnissen berichten Besucher, so auch SPD-Stadtrat Walter Schwarz. Der ist sich nicht sicher, ob die gewaltige Kartonflut wirklich nur darauf zurückzuführen ist, dass verstärkt online eingekauft wird und die Weihnachtsgeschenke in entsprechender Verpackung geliefert worden sind. Schwarz hegt den Verdacht, hier könne sich ein Gewerbebetrieb seiner Sorgen entledigt haben. Am Sonntag haben städtische Bedienstete das Chaos bereits beseitigt. Walter Schwarz appelliert an alle, ihre Sachen bei Überfüllung der Wertstoffhöfe wieder mit nach Hause zu nehmen. Gleiches gilt für jene, die mit einem Feuerwerk ins neue Jahr starten. Auch sie sollten die Hinterlassenschaften nach der großen Sause wieder wegräumen.