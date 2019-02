1. Februar 2019, 21:57 Uhr Fürstenfeldbruck Kritik an neuem Schließsystem

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Ist das nun ein Paradebeispiel für übertriebene Digitalisierung auf Kosten der Umwelt oder ist es der Stand der Technik? Kaum hat die Amperoase nach sechsmonatigen Umbauarbeiten ihren erweiterten und neu gestalteten Eingangsbereich eröffnet, gibt es die erste kritische Diskussion darüber. Ein Badegast, der an der Klosterstraße regelmäßig seine Bahnen zieht und nicht namentlich genannt werden will, findet Modernisierung zwar gut, hält eine spezielle "Aufrüstung" aber für denkbar überflüssig: Die 800 Spinde im Umkleidebereich sind nun per Funk zu öffnen. Um das von den neuen Armbändern ausgesendete Signal zu empfangen, wurden alle Türen mit jeweils drei handelsüblichen Mignon-Batterien ausgestattet. Den Brucker Stadtwerken, die sich doch so gerne grün und umweltfreundlich präsentierten, würden der Umwelt mit den nicht aufladbaren Einwegbatterien einen Bärendienst erweisen, sagt der Badegast - "das ist echt der Hammer, da geht die Digitalisierung ja nach hinten los." Zudem seien die Zellen auch kaum gesichert und für Unbefugte zugänglich. Er wünscht sich eine manuelle Lösung zurück. Das bisherige System mit Karten nebst Strichcode und Schlüsseln sei sicher nicht perfekt gewesen, aber ganz ohne Strom ausgekommen.

Andreas Wohlmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke, kann die Aufregung nicht ganz verstehen. Der Hersteller habe eine Lebensdauer von fünf Jahren beziehungsweise 12 000 Schließungen garantiert. "Viele große Bäder wie die in Starnberg, Kaufering oder auch die Therme in Erding benutzen ähnliche Systeme." Das sei mittlerweile schlicht Stand der Technik. Funkübertragung sei heute in sehr vielen Geräten wie auch dem Mobiltelefon ganz normal, das werde doch längst akzeptiert.