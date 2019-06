13. Juni 2019, 22:16 Uhr Fürstenfeldbruck Konjunktur flaut ab

Die Stimmungslage bei den Unternehmen in der Region München hat sich weiter abgekühlt. Wie aus dem aktuellen Bericht der IHK für München und Oberbayern hervorgeht, liegt der IHK-Konjunkturindex bei 123 Punkten, das sind sechs Punkte weniger als noch zu Beginn des Jahres und der niedrigste Stand seit 2015. An der Befragung teilgenommen haben Unternehmen aus den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starnberg sowie aus Stadt und Land-kreis München.