Nachhaltigkeitsforscherin Maike Sippel erklärt, wie sich Zuversicht organisieren lässt und warum der Einsatz für eine enkelgerechte Welt nicht zwangsläufig Verzicht bedeutet.

„Politiker unterschätzen regelmäßig die Zahl der Menschen, die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren“, sagt Maike Sippel. Im Bild eine Demonstration auf dem Münchner Königsplatz 2025.

Die Fürstenfeldbrucker Bürgerstiftung würdigt herausragendes Engagement mit den Klima- und Umweltpreisen. Am Donnerstag werden sie verliehen, die Süddeutsche Zeitung ist Medienpartner und Maike Sippel, Wissenschaftlerin und Autorin des Buchs „Die Welt, der Wandel und ich: 12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft“, hält einen Gastvortrag. Sie wird sich darin der Generationengerechtigkeit widmen und erläutern, warum Klimaschutz mitnichten Verzicht bedeuten muss.