Zum Hauptinhalt springen

Umweltschutz„Tolle Reisen, leckeres Essen und gleichzeitig das Klima schützen – das geht!“

Lesezeit: 4 Min.

„Politiker unterschätzen regelmäßig die Zahl der Menschen, die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren“, sagt  Maike Sippel. Im Bild eine Demonstration auf dem Münchner Königsplatz 2025.
„Politiker unterschätzen regelmäßig die Zahl der Menschen, die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren“, sagt  Maike Sippel. Im Bild eine Demonstration auf dem Münchner Königsplatz 2025.
Foto: Stephan Rumpf

Nachhaltigkeitsforscherin Maike Sippel erklärt, wie sich Zuversicht organisieren lässt und warum der Einsatz für eine enkelgerechte Welt nicht zwangsläufig Verzicht bedeutet.

Interview von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

SZ bei Google bevorzugen

Die Fürstenfeldbrucker Bürgerstiftung würdigt herausragendes Engagement mit den Klima- und Umweltpreisen. Am Donnerstag werden sie verliehen, die Süddeutsche Zeitung ist Medienpartner und Maike Sippel, Wissenschaftlerin und Autorin des Buchs „Die Welt, der Wandel und ich: 12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft“, hält einen Gastvortrag. Sie wird sich darin der Generationengerechtigkeit widmen und erläutern, warum Klimaschutz mitnichten Verzicht bedeuten muss.

Zur SZ-Startseite

Natur und Umwelt
:Wenn Baumpflanzungen das Ökosystem gefährden

Sogenannte Klimabäume können dabei helfen, heiße Städte zu kühlen. Doch Fachleute raten davon ab, auf Gehölze aus fernen Weltgegenden zu setzen. Warum das so ist und was stattdessen gepflanzt werden kann.

SZ PlusVon Ingrid Hügenell

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite