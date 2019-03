4. März 2019, 22:00 Uhr Fürstenfeldbruck Kita zum Nulltarif noch nicht in Sicht

Die Pläne der Stadt München, die Betreuung im Kindergarten praktisch kostenfrei anzubieten, wird im Landkreis mit Sorge gesehen. Der Druck auf die Kommunen könnte steigen, die Kosten für jeden Platz und die Defizite aber auch

Von Erich C. Setzwein, Fürstenfeldbruck

Wäre es nicht besser, wenn Eltern für die Betreuung ihrer Kinder nichts mehr bezahlen müssten? Wäre es für die Städte und Gemeinden nicht leichter, eine einheitliche Monatsgebühr zu verlangen, die es Verwaltung, Kitas und Eltern leichter mach? Genau dies hat die Landeshauptstadt München vor, wenn sie vom kommenden Betreuungsjahr an die Kindergartengebühren auf maximal 100 Euro festlegen will und damit praktisch die Kostenfreiheit für Kindergärten einführen möchte. Denn von April an bezahlt der Freistaat für jedes Kindergartenkind 100 Euro an die Betreuungseinrichtung. Die Absicht Münchens, die am Wochenende publik geworden ist, ist in Gemeinden im Landkreis mit Kopfschütteln quittiert worden. Die Gebühren deckten ohnehin die Kosten nicht, die Gemeinden bräuchten die Einnahmen, auch rechtliche Aspekte spielten eine Rolle, heißt es. Aber es gibt noch andere Probleme, die sich durch die anscheinende Freigiebigkeit Münchens ergeben könnten.

"Warum geht das bei denen, aber nicht bei euch", werde die Frage lauten, die Eltern an die Gemeinde stellen könnten, sagt Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl (Freie Wähler) und fügt an: "Es wird jetzt Druck erzeugt, und der Druck wird bei uns landen." Die Betreuung von Kindern - egal ob in der Krippe oder im Kindergarten - sei grundsätzlich defizitär. Ein Drittel der Kosten bezahle die Gemeinde, die Eltern meist weniger als ein Drittel. Den Rest übernehme der Staat. Das gelte nicht nur für die kommunalen Kindergärten. Weil die Gemeinden mit den freien Trägern die Übernahme der Defizite vereinbart hätten, würden auch diese Einrichtungen so abgerechnet.

Bei den Haushaltsberatungen werden die Zahlen immer wieder genannt, es wird über die Gebühren gesprochen, aber bislang liegt laut Heckl noch kein Antrag aus dem Gemeinderat vor, die Gebühren für Eltern quasi abzuschaffen. Doch der Bürgermeister kennt auch die finanziellen Spielräume seiner und anderer Gemeinden und findet, dass gebührenfreie Kindergärten vom Staat bezahlt werden müssten. "Die Zuschüsse müssen erhöht werden, die Kommunen können sich das nicht leisten."

Dem Beispiel Münchens oder gar Berlins, wo seit September vergangenen Jahres sowohl die Kindergarten- als auch die Krippengebühren quasi auf Null gesetzt worden sind, kann man sich bei der Stadt Fürstenfeldbruck nicht anschließen. Stadtsprecherin Tina Rodermund-Vogel verweist darauf, dass die Stadt "gerade erst die Erhöhung der Gebühren ab September beschlossen" habe. Freilich werde der Kindergartenbesuch der Kinder für Eltern fast kostenlos sein, wenn die Kindergärten die 100 Euro je Kind und Platz bekämen. Denn nur bei langen Buchungszeiten fielen höhere Gebühren an. Die Sprecherin verweist auf steigende Kosten auch bei den freien Trägern, deren Defizite die Stadt übernehme.

Auch kleinere Gemeinden wie Egenhofen sehen momentan kaum Möglichkeiten, die Kindergartenkinder kostenlos zu betreuen. Je nach Buchungszeit, sagt Geschäftsleiter Robert Köll, könnten die monatlichen Gebühren über den 100 Euro liegen, die die Kindergärten nun bekommen sollen. An Betreuungskosten müsste die Gemeinde für 130 Kinder jährlich 75 000 Euro übernehmen, damit Eltern nichts zahlen müssten, rechnet Köll vor.

Für FW-Landtagsabgeordneten Hans Friedl, dessen Partei mit der Forderung nach Kostenfreiheit in den Landtagswahlkampf gezogen waren, geht München als gutes Beispiel voran. Im Koalitionsvertrag mit der CSU seien die 100 Euro für jeden Kindergartenplatz festgelegt worden und vom kommenden Jahr an auch bis zu 100 Euro für Kinderbetreuung. Diese Summe werde nur gegen Nachweis an di Eltern bezahlt. Sollten die Kommunen gedrängt werden, kostenfreie Kindergartenplätze einzuführen, nimmt Friedl an, dass "der Schrei aus den Kommunen nicht auf sich abwarten lassen wird". Der Landtagsabgeordnete aus Alling verweist auch darauf, dass der Freistaat 100 Millionen Euro für den Neubau von Kindertagesstätten vorgesehen hat.