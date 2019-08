15. August 2019, 21:31 Uhr Fürstenfeldbruck Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht

Ein Lastwagenfahrer hat am vergangenen Mittwoch in der Hasenheide einen Unbekannten dabei erwischt, wie dieser an seinem abgestellten Laster die Nummernschilder abmontierte. Er sprach ihn an, worauf der Fremde die Flucht ergriff, in seinen silbernen oder grauen 3er-BMW älteren Baujahres einstieg und flüchtete. Dabei beschädigte der Dieb noch die Front eines anderen geparkten Lastwagens. Laut Fürstenfeldbrucker Polizei muss an dem BMW mindestens ein Kennzeichen des Lastwagens befestigt sein. Wer nun einen wohl erheblich am Heck beschädigten BMW am Mittwoch gegen 17.30 Uhr aus dem Gewerbegebiet Hasenheide hat fahren sehen, soll sich bei der Brucker Inspektion melden. Diese ist unter der Nummer 08141/6120 erreichbar. sz