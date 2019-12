Erst kalt, dann langsam wärmer, warm, wieder kalt. Seit Februar diesen Jahres gibt es in einem Wohnblock in der Rothschwaiger Straße in Fürstenfeldbruck warmes Wasser nur sporadisch - auch nach mehrmaligen Nachfragen und Unterschriftensammlungen seitens der Mieter.

"Die ersten Probleme gab es an Fasching", sagt Alexander Schapovalov, Mieter einer Wohnung. Da sei die Pumpe - und damit das warme Wasser - ausgefallen. Man habe 36 Stunden auf eine Reaktion seitens der Hausverwaltung warten müssen. Dann habe die Firma Merkk eine neue Pumpe eingebaut. Seitdem komme es zu Temperaturschwankungen. Im Mai dann habe die Verwaltung Bauarbeiten angekündigt: Es hieß, für zwei Tage werde das Warmwasser komplett abgestellt. Doch es dauerte doppelt so lang. Und geändert hat sich - nichts.

Manchmal gebe es in fünf Minuten zehnmal Temperaturschwankungen, sagt Schapovalov. Auch seine Nachbarn sind von dem Problem betroffen: "Erst ist es warm, dann wieder kalt", sagt Selma Topal aus dem zweiten Stock. Auch sie ärgere sich über die Warmwasserversorgung. Das sei schon länger so. "Es gibt schon seit über einem Jahr Probleme", sagt Emine Albayrak, die im dritten Stock wohnt. "Mein Mann steht um drei Uhr nachts auf, um zu duschen."

Der Gesellschaft Dawonia, die die Wohnungen vermietet, sind die Probleme bekannt. Sie kam den Bewohnern mit Mietminderungen entgegen. Schapovalov bekam das Angebot, 61 Euro weniger zu zahlen - also etwas mehr als zehn Prozent. Er reagierte stattdessen auf die Empfehlung seiner Anwältin und überwies 30 Prozent weniger Miete. So wird er so lange verfahren, bis sich etwas ändert.

Die Verantwortlichen sind schwer zu erreichen: Im Infokasten nahe der Eingangstür findet sich eine Notfallnummer der Wohnungsgesellschaft. Schapovalov gibt an, er habe sie schon circa siebenmal angerufen, als es kein Warmwasser gegeben habe. Nach Vermittlung an die Hausverwaltung hieß es, das Problem sei bekannt und es könne sechs Monate dauern, bis es behoben sei. Grundsätzlich hätten die Bewohner ja Warmwasser, habe man ihm gesagt. Allerdings laut Schapovalov höchstens vier Minuten ohne kalte Unterbrechung.

Am 6. Dezember hing im Eingangsbereich eine veraltete Ankündigung von der Firma Merkk, dass man zwischen 20. und 27. November an der Warmwasserversorgung arbeite und es zu "sporadischen Ausfällen in der Trinkwasserversorgung" kommen könne. Im Dezember sei dann eine Entkalkungsanlage eingebaut und in Betrieb genommen worden, heißt es von der Dawonia - zuvor sei schon der Warmwasserspeicher entkalkt worden.

Doch seit vergangenen Freitag hängt eine neue Ankündigung im Eingangsbereich des Wohnblocks: Man werde zwischen dem 16. und dem 20. Dezember an der Warmwasserversorgung arbeiten. "Wir werden alles tun, damit die Ausfälle so kurz wie möglich sind", heißt es darauf. Immerhin sechs Stunden am Stück seien die Wasserhähne an diesem Dienstag schon trocken, berichten die Bewohner.

Gegenüber der SZ will sich die Hausverwaltung bisher nicht zu der Sachlage äußern. Und langsam verlieren die Mieter die Geduld: Vor Kurzem habe ein Nachbar gesagt, bei der nächsten Unterschriftensammlung würde auch er mitmachen. Diese Woche fährt Schapovalov in den Urlaub - von den angekündigten Reparaturarbeiten bekommt er also nichts mit. Halb so schlimm, findet er: "Wenigstens kann ich im Urlaub warm duschen."