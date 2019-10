Die Junge Union Fürstenfeldbruck (JU) hat sich mit einer Pressemitteilung zu den Themen Landwirtschaftsschule und Bauernproteste zu Wort gemeldet. Die JU "steht an der Seite der Landwirte und fordert mehr Solidarität und Respekt gegenüber der unseren bäuerlichen Familienbetrieben", heißt es in dem Schreiben. Tausende Landwirte hätten sich am vorigen Dienstag "an den Demonstrationen gegen die aktuelle Agrarpolitik" beteiligt, schreiben der Kreisvorsitzende Wolfgang Josef Maria Vogt und sein Stellvertreter Andreas Höß. Es habe sich in der Bauernschaft viel Unmut aufgestaut, über die Verschärfung der Düngeverordnung, den Glyphosat-Ausstieg oder die Einführung des Tierwohllabels. Die JU stellt sich mit ihrer Presseerklärung klar auf die Seite der Landwirte. Die Gesetze für mehr Umwelt- und Naturschutz "bedrohen immer mehr landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz", heißt es darin. Die JU fordert zu mehr Respekt und Anerkennung für die Landwirte auf.

"Jeder Bürger sollte sich ins Bewusstsein rufen, woher die Lebensmittel kommen, die täglich in vollgefüllten Regalen in den Supermärkten zu finden sind", heißt es. Es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, regional einzukaufen und damit auch kleinere Landwirte aus der Region zu unterstützen. Auch Höß zeigt Verständnis für die Proteste. Er wird mit den Worten zitiert: "Besonders die Landwirte unserer Region stehen angesichts der zahlreichen Verordnungen unter großem Druck". Um junge Bäuerinnen und Bauern optimal auf ihre beruflichen Herausforderungen vorzubereiten, sei die Ausnahmegenehmigung für den Beginn des aktuellen Semesters an der Landwirtschaftsschule Puch ein essenzieller Schritt gewesen. Die CSU-Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch und Alex Dorow hätten durch ihr schnelles Eingreifen bei Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) gezeigt, dass der CSU die Existenz der Familienbetriebe im Landkreis am Herzen liege.