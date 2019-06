30. Juni 2019, 23:12 Uhr Fürstenfeldbruck Jazzklänge im Turm, Wortsalven im Park

Hunderte Besucher bevölkern zur Brucker Kulturnacht die Straßen, Plätze und Säle der Stadt. Sie alle erleben einen gemütlichen Abend mit viel Musik, Literatur und Theater. Zentrum ist wie gewohnt das Klostergelände

Von Florian J. Haamann, Fürstenfeldbruck

Die beiden Clownessen"Polly und Tess" unterhalten die Besucher zwischen den Veranstaltungen. (Foto: Matthias Döring)

Die Bayern und ihre Feiertage. "Woanders, da denken die Leute an Ostern und an Weihnachten. Aber hier in Bayern sagen wir uns, ach, irgendwas wird der Jesus heid scho erlebt hom. Mach ma frei". Der jungen Kabarettistin Christina Baumer fällt es nicht schwer, das Publikum im gut besuchten Café der Stadtbibliothek zu begeistern. Alles spießt sie bei ihren kurzen Auftritten auf: das Leben in der Großstadt, die bayerische Tradition. Das kommt gut an bei den Besuchern, trotz Überfüllung und Hitze. Und wo Baumer gerade von der bayerischen Feiertagsflut gesprochen hat... Wäre es nicht an der Zeit, dass die Brucker ihre Kulturnacht zum lokalen Feiertag machen? Immerhin pilgern sie Jahr für Jahr in Scharen durch die Stadt, um einen Abend lang der Schönheit von Kunst und Kultur zu huldigen. Auch am Samstag sind sie wieder zu Hunderten gekommen, genau lässt sich das schwer sagen, immerhin verteilt sich die Kulturnacht über die ganze Stadt. Zentrum ist wie immer das Klostergelände. Sprichwörtlich an jeder Ecke lässt sich etwas anderes entdecken. Und mittendrin spielt das Jacques Fauleu Ensemble beschwingende Gypsy-Stücke während auf den grünen Wiesen Kinder durch die Gegend toben, Fußball spielen und Rad schlagen, während die Eltern mit einem Blick in das Programmheftchen beraten, wo es als nächstes hingehen könnte, oder eine kurze Pause im ebenfalls gut gefüllten Biergarten einlegen. Dagegen haben nicht einmal die beiden Clownessen "Polly & Tess", Judith Gorgass und Kirstie Handel, etwas einzuwenden, die auf Stelzen über das Areal stolzieren und charmant den ein oder anderen Strafzettel an die gut gelaunten Besucher verteilen.

Der bayerische Meister im Poetry Slam, Philipp Potthast, zeigt mit seinem rasanten Auftritt, warum er seinen Titel zurecht gewonnen hat. (Foto: Matthias Doering)

Im Haus 10 geht es derweil um eine wilde Liebe und die große Freiheit. Denn dort liest die Münchner Autorin und Schauspielerin Maria Bachmann aus ihrem Roman "Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast", in dem sie aus ihrer Jugend erzählt. Und davon, wie sie als 20-Jährige nach einem Konzert Udo Lindenberg kennen gelernt hat. Die beiden verstehen sich sofort, philosophieren über Hesse und die Freiheit. "Er fing gleich in der Nacht an mit meiner Befreiung. Und machte am nächsten Morgen damit weiter", liest sie gerade. Ein Raunen geht durch die Reihen, dass direkt von einem Lachen abgelöst wird, als Bachmann beginnt, mit Lindenbergs so einmaliger Stimme zu plaudern. "Du bist ja auch so ne Wilde, ne?", näselt sie.

Im Haus10 liest Maria Bachmann aus ihrem aktuellen Roman, in dem es auch um ihre Beziehung zu Udo Lindenberg geht. (Foto: Matthias Döring)

Wild geht es dann auch an der Location zu, die mittlerweile zu den Geheimtipps der Brucker Kulturnacht zählt: dem Salzturm des Bauhofs. Dort, wo im Winter die Streufahrzeuge über das große Silo befüllt werden, toben sich nun die vier Jungs von "Buffzack" aus. Für ihre Musik haben sie alles, was der Markt zu bieten hat, in einen großen Topf geworfen und einmal kräftig umgerührt: Jazz und Hip-Hop, Metal, Volksmusik. Heraus kommt Gute-Laune-Musik, die an die bayerischen Kollegen von La Brass Banda erinnert und die die Besucher zwar nicht zum Tanzen, aber doch immerhin zum Mitwippen bringt.

Eine der Säulen der Kulturnacht ist die Poetry-Slam-Bühne im Stadtpark. Dorthin lädt die Eichenauer Poetry-Slammerin Fee Brembeck, die in Berlin studiert, Jahr für Jahr hochklassige Vertreter der Szene ein. In diesem Jahr ist der frisch gekürte bayerische Poetry-Slam-Meister Philipp Potthast dabei. Und der zeigt sofort, warum er diesen Titel gewonnen hat. "Spieglein, Spieglein an der Wand, hab' ich schon genug Kalorien verbrannt", heißt es in seinem Text, der sich mit Schönheitswahn und der Oberflächlichkeit einer Social-Media-Gesellschaft beschäftigt. Mal spricht Potthast langsam, jedem Worte Schwere verleihend, nur um sich dann einem stakkatoartigen Doubletime zu nähern, mit dem er den Zuhörern seine Zeilen ins Gesicht schleudert.

Im Salzturm des Bauhofs sorgen "Buffzack" für gute Stimmung. (Foto: Matthias Döring)

Als Potthast sich von seinen Besuchern verabschiedet, ist es für diese an der Zeit zu entscheiden: Weiter hier bleiben und der Hamburger Lyrikerin Svea Gross zuhören? Oder doch schnell weiterziehen, zu einer der weiteren mehr als ein Dutzend Locations, an denen es noch so viel Kultur zu erleben gibt, vom Improtheater, über Graffiti-Workshops bis hin zu Filmmusik auf der Klosterorgel. Es ist diese Vielfalt, die die Kulturnacht zu einem Brucker Feiertag macht.