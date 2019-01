10. Januar 2019, 22:14 Uhr Fürstenfeldbruck 34-Jähriger schlägt Freund seiner Schwester

Weil er mit der Beziehung eines 26-Jährigen zu seiner 24 Jahre alten Schwester nicht einverstanden ist, ist ein 34 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gewalttätig geworden. Laut Polizei schlug er am Mittwochabend in einem Zug der S 4 auf den 26-Jährigen ein. Dieser war zuvor von seiner Freundin, die in Fürstenfeldbruck wohnt, vom Flughafen abgeholt worden. In der S-Bahn traf das Pärchen auf den Bruder der Frau. Nach einem verbalen Streit mit Beleidigungen und heftigen Bedrohungen schlug der 34-Jährige dem Jüngeren mehrmals gegen den Körper und ins Gesicht. Reisende gingen dazwischen, trennten die Streithähne und riefen am Bahnhof Pasing Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn zu Hilfe. Der 26-Jährige erlitt keine äußerlich sichtbaren Verletzungen, klagte jedoch über starke Schmerzen im Gesicht und im Ohr. Gegen den Schläger wird wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.