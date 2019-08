Der Inklusionsbeauftragte des Landkreises Fürstenfeldbruck, Thilo Wimmer, verlässt das Landratsamt und arbeitet von September an für einen sozialen Träger in München. Wimmer hatte seine Stelle erst im Februar diesen Jahres angetreten. Nun verlässt er das Landratsamt nach nur sieben Monaten. Seine Kernaufgabe sei gewesen, den Inklusionsgedanken in alle Lebensbereiche einfließen zu lassen, so Pressesprecherin Ines Roellecke. Während seiner Tätigkeit im Landratsamt habe er unter anderem Projekte zur Verbesserung der Inklusion in Sportvereinen und der Erwachsenenbildung angeschoben. "Die Stelle wird neu ausgeschrieben und im Referat 31 für Soziales angesiedelt", sagt Roellecke. Die Bewerbungsfrist ende am Sonntag, 19. September. Bis die Stelle besetzt wird, übernehme die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Ingrid Rauscher, interimsmäßig Wimmers Aufgaben.