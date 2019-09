Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" findet am Sonntag, 8. September, zum 26. Mal die bundesweite Aktion "der Tag des offenen Denkmals" statt. Auch in Fürstenfeldbruck werden zu diesem Anlass Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen angeboten:

Einen Überblick über mehrere Denkmale im Landkreis verschaffen die verschiedenen Rundfahrten. In einer Bustour führen Kreisbaumeisterin Karin Volk und Kreisheimatpflegerin Susanne Poller zu verschiedenen Baudenkmälern im Landkreis. Sie erklären, welche Chance ein Umbruch für ein denkmalgeschütztes Gebäude bedeuten könne. Abfahrt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes Fürstenfeldbruck, Münchner Straße 32. Um Anmeldung unter 08141/519537 wird gebeten. Die Tour kostet 15 Euro.

Zur gleichen Zeit nehmen der Freundeskreis St. Willibald und die Kirchenpfleger die Menschen mit auf die Rundreise "Die drei Kleinode um Jesenwang. Von der Romantik über die Gotik bis zum Barock". Besichtigt werden die Kirche St. Georg Pfaffenhofen, Maria Himmelfahrt Bergkirchen sowie St. Willibald in Jesenwang. Beginn ist um 13.30 Uhr in der Kirche St. Georg Pfaffenhofen in Jesenwang, Dorfstraße 30. Auch der Kreisheimatpfleger Sepp Kink lädt zu einer Bustour ein, mit der er sich auf die Spur eines Restaurators begibt. Beginn ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Tourkosten betragen zwölf Euro.

Auch das Klosterareal Spielberg und das ehemalige Zisterzienserkloster Fürstenfeld sind am Tag des offenen Denkmals beteiligt. Der Arbeitskreis Kloster Fürstenfeld des Historischen Vereins bietet jeweils von elf, 13 und 15 Uhr an Führungen an, um die Umbrüche in der Klosterarchitektur zu zeigen. Treffpunkt ist am Westtor des ehemaligen Klosters. Auf dem Areal in Spielberg in Oberschweinbach findet von elf Uhr an das Herbstfest des Fördervereins statt. Zusätzlich werden von 14 und 16 Uhr an Führungen angeboten.

In der Furthmühle in Egenhofen, Furthmühle 1, finden unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche am Beispiel des Baudenkmals Furthmühle" von 14 Uhr an eine Sonderführung statt. Zur selben Zeit wird auch eine reguläre Tour durch das technische Denkmal angeboten. Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr kann zudem die Sonderausstellung "Altes Handwerk in unseren Dörfern" besucht werden.

Am Tag des offenen Denkmals öffnen zudem verschiedene Museen und Ausstellungen. Das Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising bietet von 13 Uhr an die Möglichkeit einer Führung zum Thema "Elektrizität" und von 14 Uhr kann über das Thema "Stahl als Baumaterial" etwas erfahren. Von 14.30 Uhr an findet zudem "Kinder führen Kinder" statt. Zusätzlich öffnet das Museum von 13.30 Uhr an sein Depot, Boschstraße 2a in Unterschweinbach, um dort Interessierten einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit zu ermöglichen. Das Museum Fürstenfeldbruck, Fürstenfeld 6, zeigt von elf bis 17 Uhr die Sonderausstellung "Wetter und Mensch". Im Museum "Zeit und Raum" in Germering, Domonterstraße 2, können Besucher von zehn bis 17 Uhr die Sonder- und die Dauerausstellung besuchen, jeweils von elf, 14 und 16 Uhr an werden außerdem kostenlose Führungen angeboten. In beiden Museen ist der Eintritt an diesem Tag frei.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck zeigt von elf bis 17 Uhr außerdem die Ausstellung "Bodenschätze" des Historischen Vereins.

Den Abschluss der Aktion bildet der Vortrag des Kreisheimatpflegers Markus Wild zum Thema "Moderne Zeiten - Eine Geschichte von Umbrüchen, Neuerungen und Epochenwenden aus 10000 Jahren im Brucker Land", der am Montag, 9. September, von 18.30 Uhr an im Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck, Maisacherstraße 7, stattfindet.