1. August 2019, 22:07 Uhr Fürstenfeldbruck Im Sommer einmal um die ganze Welt

Verwandlungskünstler in Tarnfarbe: Hartmut Fiebig hat bei der Fotosafari in Kenia ein Chamäleon entdeckt.

Die Naturfototage gastieren unter dem Motto "Eine Reise auf dem Äquator" erstmals in den Ferien im Veranstaltungsforum. Vom 22. August an stehen Tiere, Landschaften und Menschen im Blickpunkt.

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Die gemeinsame Weltreise fällt ja irgendwie in eine passende Zeit: Vom 22. bis einschließlich 25. August gibt es bei den Internationalen Fürstenfelder Naturfototagen wieder das bewährte Programm: Zahllose atemberaubende Fotos, dazu Seminare, Workshops und die Fotomesse mit namhaften Herstellern. Die "Reise auf dem Äquator - so das diesjährige Motto - fällt also mitten hinein in die Ferienzeit.

Die Terminwahl freilich war nicht ganz freiwillig, das machten jüngst die beiden Organisatoren Mara Fuhrmann und Udo Höcke vom "Projekt Natur und Fotografie" bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Hauptsponsors Sparkasse erneut klar. Eigentlich ist die größte Naturfotomesse Europas, zu der regelmäßig um die 12 000 Besucher ins komplett ausgebuchte Veranstaltungsforum strömen, Jahr für Jahr fest im Mai eingebucht. In diesem Jahr schien es eng zu werden für die 17. Auflage der Naturfototage in Fürstenfeldbruck. Denn die Kölner Photokina sollte auf den Mai vorverlegt werden, und Anfang Juni nahte in Form der Cebit ein weiterer "Konkurrent" für den Fotofachmarkt in der Tenne mit seinen mehr als 110 Ausstellern. Und so gingen Fuhrmann und Höcke das Wagnis ein, es in den Sommerferien zu versuchen - auch wenn da manche Stammgäste dort sein könnten, wo die gezeigten Bilder aufgenommen wurden - in fernen Ländern. Viele Kinder könnten freilich gerade in den Ferien viel Zeit haben, so das Kalkül. Deshalb wurde ein umfangreiches Kinderprogramm ausgearbeitet. Letztlich wurden die Photokina auf 2020 verschoben und die Cebit abgesagt. Da freilich war es zu spät für eine Rolle rückwärts für die von der Süddeutschen Zeitung präsentierten Naturfototage. 2020 werden die Naturfototage wieder früher, drei Wochen nach Ostern, vom 23. bis zum 26. April, über die Bühne gehen.

Oberbürgermeister Erich Raff, selbst passionierter Hobbyfotograf, freut sich bereits auf das umfangreiche Angebot. Die Naturfototage, zu denen auch zahlreiche Gäste aus dem europäischen Ausland erwartet werden, brächten der Stadt Renommee. Und der lokale Wettbewerb "Brucker Buidl" gebe bei der Gelegenheit auch den örtlichen Fotografen ein Forum.

Neben den kostenpflichtigen Veranstaltungen wie Multivisionshows namhafter Reise- und Naturfotografen sowie Seminaren und Workshops rund um die richtige Aufnahmetechnik und Bearbeitung am Computer gibt es vor allem am Wochenende das kostenfreie Begleitprogramm. Zu dem zählen Flugshows von Greifvögeln und Multicoptern ebenso wie kostenlose Kamera-Checks am Rande des Fotofachmarkts, Informationsstände von Umweltschutzverbänden sowie Ausstellungen teils großformatiger Profi-Bilder. Auf der Waaghäuslwiese ist zudem eine Fotoinstallation mit 73 Aufnahmen zum Thema "Mensch - Arbeit - Handicap" zu sehen.

Programm und weitere Informationen unter glanzlichter.com. In der Sparkassen-Hauptstelle an der Fürstenfeldbrucker Hauptstraße sind bis zum 20. August bei freiem Eintritt zu den regulären Öffnungszeiten zahlreiche großformatige Fotografien der Glanzlichter-Reihe zu sehen.