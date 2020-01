Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck haben einen neuen Geschäftsführer. Seit diesem Freitag verantwortet Jan Hoppenstedt die Geschicke des Unternehmens. Der bisherige Leiter, Bernd Romeike, wird noch bis Ende Januar bei dem regionalen Energieanbieter bleiben. Dass Hoppenstedt die führende Position im Management der Stadtwerke übernimmt, steht schon seit Juni 2019 fest.

In einem Bewerbungsverfahren konnte sich der 50-Jährige gegen etwa 100 Mitbewerber durchsetzen. Jan Hoppenstedt ist studierter Betriebswirt, war schon bei Badenova Wärmepuls in Freiburg und beim E.ON-Konzern in München tätig. Die vergangenen vier Jahre verbrachte er in Borna, einer Kreisstadt südlich von Leipzig, als Geschäftsführer der dortigen Stadtwerke.