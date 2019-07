5. Juli 2019, 22:07 Uhr Fürstenfeldbruck Hilfsbereite Zeugen

Ausdauernde Hilfsbereitschaft haben vier Passanten am Donnerstag in Fürstenfeldbruck gezeigt. Laut Polizeibericht wollte ein 68 Jahre alter Mann aus Germering um etwa 13.20 Uhr vor einem Supermarkt an der Kurt-Schumacher-Straße zu Fuß eine Böschung hinaufsteigen. Dabei verlor er den Halt und fiel mit dem Hinterkopf auf den Asphalt des Rad- und Fußwegs. Eine Frau aus Mammendorf beobachtete den Sturz und brachte den Mann, der nicht ansprechbar war, in eine stabile Seitenlage. Zwei weitere Frauen und ein Mann kamen hinzu, legten dem Mann ein Kissen unter den Kopf und hielten eine Decke über ihn, um Schatten zu spenden. Eine Notärztin veranlasste die Einlieferung des Mannes ins Krankenhaus. Sie und eine Polizeistreife bedankten sich bei den Helfern, die den Sonnenschutz bis zum Abtransport des 68-jährigen Germeringers gewährleisteten. Ihre Hilfsbereitschaft bezeichneten die Passanten laut Polizei als selbstverständlich.