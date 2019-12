Katholisch

Klosterkirche Fürstenfeldbruck: Heiligabend: Christmette für und mit Menschen mit Behinderung, 16 Uhr, 23 Uhr Einstimmung in die Heilige Nacht (festliche Weihnachtsmusik: Paul Roh, Trompete, und Chor der Klosterkirche) Christmette, 23.30 Uhr. Erster Feiertag: Eucharistiefeier des Pfarrverbandes (Fürstenfelder Vokalisten) um 11 Uhr, feierliche Weihnachtsvesper (Klarinette und Orgel), 18 Uhr. St. Bernhard Fürstenfeldbruck: Heiligabend: Seniorengottesdienst (festliche Musik für Klarinette und Orgel), 14.30 Uhr, Kinderchristmette mit Krippensingspiel (Kinderchor St. Bernhard und Instrumentalisten), 16.30 Uhr, Christmette (alpenländische und klassische Werke - Chorgemeinschaft St. Bernhard & Instrumentalisten), 23 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier (Schubert, Messe C-Dur u.a.; Chorgemeinschaft, Soli und Orchester), 9.30 Uhr. St. Magdalena Fürstenfeldbruck: Heiligabend: Kindergottesdienst mit Krippenspiel (mit Singspiel des Kinderchors), 15.30 Uhr, Familienmette (Feierliche Weihnachtslieder: Annette Kramny, Mezzosopran), 17 Uhr. Erster Feiertag: Laudes, 8 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier, 9.30 Uhr. Mariä Himmelfahrt Biburg: Heiligabend: Kinderchristmette, 15 Uhr, Christmette, 22 Uhr. St. Johannes der Täufer Emmering: Heiligabend Kinderchristmette, 16 Uhr, Christmette, 21.30 Uhr. Erster Feiertag: Eucharistiefeier, 18 Uhr. Zweiter Feiertag: Messe mit Kirchenchor und Aussendung der Sternsinger, 9.30 Uhr. St. Stephan Pfaffing: Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier zum Patrozinium, 9.30 Uhr. St. Sebastian Puch: Heiligabend: Christmette (Pucher Saitnmusi), 21 Uhr. Zweiter Feiertag: Wort-Gottes-Feier, 9.30 Uhr. St. Elisabeth Esting: Heiligabend: Kleinkinderweihnacht mit Krippenspiel und Kinderchor, 15.30 Uhr, Heilige Messe, 17 Uhr, Christmette mit der Oberndorfer Stille-Nacht-Messe von Hans Klier für Chor, Solosopran und Orchester, 22.30 Uhr. Erster Feiertag: Pfarrgottesdienst, 10 Uhr. St. Stephanus Esting: Zweiter Feiertag: Patroziniumsgottesdienst mit Kirchenchor und weihnachtlichen Gesängen, 8.30 Uhr. St. Cäcilia Germering: Heiligabend: Kinderchristmette am Dienstag um 15 Uhr, Christmette, 16.30 Uhr, Christmette, 22 Uhr. Erster Feiertag: Weihnachtsfestgottesdienst, 17.30 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier 9.30 Uhr. St. Jakob Germering: Heiligabend: Christmette, 21.30 Uhr. Erster Feiertag: Jugendgottesdienst, 18 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier, 15 Uhr. St. Johannes Bosco Germering: Heiligabend: Mette für kleinere Kinder, 15 Uhr, Mette für größere Kinder, 17 Uhr, Christmette, 23.30 Uhr. Erster Feiertag: Weihnachtsfestgottesdienst, 11 Uhr. Zweiter Feiertag: Ökumenischer Gottesdienst, 11 Uhr. St. Martin Germering: Heiligabend: Kindermette, 16 Uhr. Christmette, 16 Uhr (Alte Dorfkirche), Friedhofsandacht, 17 Uhr (Alte Dorfkirche), Christmette, 18 Uhr, Wortgottesfeier, 23 Uhr. Erster Feiertag: Weihnachtsfestgottesdienst, 19 Uhr. Haus Maria-Magdalena Germering: Zweiter Feiertag: Wort-Gottes-Feier, 10.30 Uhr. St. Josef Puchheim: Heiligabend: Ökumenischer Kindergottesdienst, 15 Uhr, Familiengottesdienst (mit Kinderchor und Krippenspiel), 16.30 Uhr, Christmette, 23 Uhr. Erster Feiertag: Festgottesdienst mit Chor und Orchester, 10.30 Uhr. Mariä Himmelfahrt Puchheim: Heiligabend: Kinderchristmette (Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel), 16 Uhr, Christmette, 21.30 Uhr. Zweiter Feiertag: Festgottesdienst (mit der Chorgemeinschaft), 9 Uhr. St. Johann Baptist Gröbenzell: Heiligabend: Kinderweihnacht (0-6 Jahre, im Roncalli-Haus), 15.30 Uhr, Kinderweihnacht (Kardinal-Döpfner-Saal), 15.30 Uhr. Familienchristmette, 17 Uhr, Christmette, 22.30 Uhr. Erster Feiertag: Eucharistiefeier, 8 Uhr und 10 Uhr, Eucharistiefeier (Kapelle Caritas-Altenheim St. Anton), 10.30 Uhr. Weihnachtsliedervesper, 18 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier, 8 Uhr und 10 Uhr. St. Peter und Paul Olching: Heiligabend: Kleinkinder-Weihnacht, 15 Uhr, Wortgottesdienst mit Krippenspiel und Kinderchor, 16 Uhr, Hl. Messe, 17.30 Uhr, weihnachtliche Musik, 22 Uhr, Christmette mit Chor, 22.30 Uhr. Erster Feiertag: Festgottesdienst (Orchestermesse), 10 Uhr, Hl. Messe (Laurentiushaus) 16 Uhr. Zweiter Feiertag: Hl. Messe, 10 Uhr. St. Johannes Nepomuk Geiselbullach: Zweiter Feiertag: Hl. Messe, 9 Uhr. Zu den Hl. Schutzengeln Eichenau: Familiengottesdienst (Krippenspiel), 16 Uhr, Wortgottesfeier, 18 Uhr, Musikalische Einstimmung in die Christmette, 22.30 Uhr, Christmette, 23 Uhr. Erster Feiertag: Eucharistiefeier (Schubertmesse in G), 10.15 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier (mit der Gruppe Machu Picchu), 10.15 Uhr. Evangelisches Pflegezentrum Eichenau: Heiligabend: Ökumenische Gottesdienst, 14 Uhr. Pfarrzentrum Eichenau: Heiligabend: Krippenfeier für Kinder (Kardinal-Döpfner-Saal), 15 Uhr und 16.30 Uhr. Mariä Geburt Alling: Heiligabend: Kindermette (mit Krippenspiel), 15 Uhr. Christmette, 21.15 Uhr. Zweiter Feiertag: Eucharistiefeier, 8.30 Uhr. Bürgerhaus Alling: Heiligabend: Kindermette, 15 Uhr. Wallfahrtskirche St. Rasso Grafrath: Heiligabend: Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel, 15 Uhr, Christmette, 22 Uhr. Erster Feiertag: Hochamt, 10 Uhr. Zweiter Feiertag: Hochamt, 10 Uhr. Aich: Heiligabend: Christmette, 20.30 Uhr. Zweiter Feiertag: Hochamt, 8.30 Uhr. Holzhausen: Christmette, 22 Uhr. Zweiter Feiertag: Hochamt, 10 Uhr. Kottgeisering: Am Heiligabend gibt es einen Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel um 15 Uhr in Kottgeisering. Am zweiten Feiertag ist das Hochamt, um 8.30 Uhr. Landsberied: Am Heiligabend gibt es einen Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel um 15 Uhr, die Christmette ist um 22 Uhr. Am zweiter Feiertag: das Hochamt findet um 10 Uhr statt. Schöngeising: Am Heiligabend gibt es einen Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel um 15 Uhr, die Turmbläser spielen um 20.15 Uhr, die Christmette ist um 20.30 Uhr. Am Ersten Feiertag: das Hochamt ist um 10 Uhr.

Evangelisch

Friedenskirche Eichenau: Heiligabend: 14 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Pflegezentrum (Pfarrer Böhlau, Pastorref. Beck), 15 Uhr Familiengottesdienst I mit Krippenspiel für Familien mit Kindern im Schulalter (Religionspädagoge Osterkamp), 15.30 Uhr Zwergerl-Gottesdienst I für Familien mit Kindergartenkindern im Gemeindesaal, 16.30 Uhr Familiengottesdienst II mit Krippenspiel für Familien mit Kindern im Schulalter (Religionspädagoge Osterkamp), 16.30 Uhr Zwergerl-Gottesdienst II für Familien mit Kindergartenkindern im Gemeindesaal, 18.15 Uhr Christvesper mit festlicher Musik (Pfarer Böhlau), 22.30 Uhr Christmette (Pfarrer Böhlau), Musikalisch begleitet durch Felicia Brembeck (Sopran) und Helene Lerch (Orgel). Zweiter Weihnachtstag: 18 Uhr "Bonhoeffer meets Beethoven" Gottesdienst mit Texten und Musik (Pfarrer Böhlau). Katholische Kirche Alling Heiligabend: 17 Uhr Christvesper mit Stub´nmusi mit Pfarrer Böhlau. Erlöserkirche Fürstenfeldbruck: Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Wendebourg), 17.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Dekan Ambrosy), 23 Uhr Christmette mit Gospelchor "Sing & Pray" (Pfarrer Wendebourg). Zweiter Weihnachtstag: 9.30 Uhr Kantaten-Gottesdienst (Dekan Ambrosy) zur Bach-Kantate "Sehet, welche Liebe hat uns der Vater erzeiget" (BWV 64) mit Motettenchor und Orchester sowie Solisten unter Leitung von KMD Kirsten Ruhwandl. Versöhnungskirche Emmering: Heiligabend: 15 Uhr Minigottesdienst (Pfarrer Glufke), 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Glufke), 17.30 Uhr Christvesper (Pfarrer Wendebourg). Gnadenkirche Fürstenfeldbruck: Heiligabend: 15 Uhr Eltern-Kind-Gottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrerin Leitz-Zeilinger), 16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrerin Leitz-Zeilinger), 18 Uhr Christvesper (Pfarrerin Leitz-Zeilinger), 23 Uhr Christmette (Pfarrerin Leitz-Zeilinger). Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor (Pfarrerin Leitz-Zeilinger) Schöngeising: Heiligabend: 16.30 Uhr Christvesper (Pfarrer Dr. Zeilinger) Jesus-Christus-Kirche Germering: Heiligabend: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst im Curanum (Prädikant Benoit), 15 Uhr Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical (Pfarrerin Freiwald), 16.30 Uhr Christvesper (Pfarrer Freiwald), 17.30 Uhr Christvesper (Pfarrer Freiwald), 23 Uhr Christmette (Pfarrerin Freiwald). Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Einladung zum Gottesdienst mit Abendmahl in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Zweiter Weihnachtstag: 11 Uhr Einladung zum ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Johannes Bosco. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Germering: Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Lorenz), 17.30 Uhr Christvesper (Pfarrer Lorenz), 22.30 Uhr Christmette mit der Fraunhofer Saitenmusik (Pfarrer Schmidt). Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerm Lorenz) Martin-Luther-Kirche Mammendorf: Heiligabend: 16 Uhr Familiengottesdienst (Team), 18 Uhr Christvesper (Pfarrer Willam-Singer). Zweiter Weihnachtstag: 11.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Willam-Singer). Michaelkirche Grafrath: Heiligabend: 16.45 Uhr Familiengottesdienst (Team), 18.15 Uhr Christvesper (KR Prieto Peral), 23 Uhr Christmette (KR Prieto Peral). Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Wich). Friedenskirche Türkenfeld: Heiligabend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst (Lektorin Schlögl), 17.30 Uhr Christvesper (Kühn). Zweiter Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Willam-Singer). Geltendorf: Heiligabend: 16 Uhr Familiengottesdienst (Prädikantin Göhr), 18 Uhr Christvesper (Prädikantin Probst). Zachäuskirche Gröbenzell: Heiligabend: 11 Uhr Minigottesdienst (Pfarrer Kießling-Prinz), 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Zackis (Pfarrerin Kießling-Prinz), 15 Uhr Familiengottesdienst im Gemeindehaus (Pfarrerin Drini), 17 Uhr Christvesper (Pfarrerin Drini), 18 Uhr Christvesper (Pfarrerin Drini), 23 Uhr Christmette mit Kirchenchor (Pfarrerin Kießling-Prinz). Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor (Pfarrerin Drini). Zweiter Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Kießling-Prinz) Johanneskirche Olching: Heiligabend: 14 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Sauer, Prädikantin Biller), 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Prädikant Biller), 15.30 Uhr Minigottesdienst im katholischen Behelfspfarrheim (Pfarrerin Oppel), 15.30 Uhr Vesper im Laurentiushaus (Pfarrer Sauer), 17 Uhr Vesper (Pfarrer Sauer), 18.30 Uhr Vesper (Pfarrerin Oppel), 23 Uhr Christmette (Pfarrer Sauer). Erster Weihnachtstag: 10.15 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Sauer). Emmaus-Gemeindezentrum Maisach: Am Heiligabend findet um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt (Pfarrerin Greifenstein), und um 16.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical im Bürgerzentrum (Pfarrerin Greifenstein, Religionspädagoge Zotz), um 18 Uhr findet eine Vesper statt (Prädikant Thurau). Zweiter Weihnachtstag: um 10.15 Uhr findet ein Gottesdienst (Pfarrerin Greifenstein) in der Auferstehungskirche Puchheim statt: Am Heiligabend findet um 10 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst im Haus Elisabeth statt (Pfarrerin Schobel), um 15 Uhr ein Ökumenischer Familiengottesdienst im St. Josef Puchheim (Pfarrerin Schobel), und um 16 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt. (Prädikant Lehmann), um 17.30 Uhr hält Pfarrer Schmidt einen Festgottesdienst mit Posaunenchor) und um 22.30 Uhr eine Christmette. Am ersten Weihnachtstag findet um 17 Uhr ein Singgottesdienst mit Kantorin Yoko Seidel statt, am zweiten Weihnachtstag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Posaunenchor (Pfarrerin Schobel) statt. Evangelische Freikirchen In der Neuapostolischen Kirche Fürstenfeldbruck findet am Mittwoch um 9.30 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst statt.