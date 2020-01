Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall im Hallenbad der Amperoase gekommen ist. Am Samstag war ein elfjähriges Mädchen leblos am Boden eines Beckens entdeckt worden, ihrer zehn Jahre alten Freundin und einem zwölfjährigen Mädchen gelang es, sie zu retten. Der Bademeister konnte sie wiederbeleben. Das Kind, das im Krankenhaus versorgt wird, hat sich nach Angaben der Polizei schon wieder gut erholt. Es wird wohl keine bleibenden Schäden davontragen. Offenbar könne die Elfjährige gut schwimmen, berichtet Polizeisprecher Michael Fischer, ebenso wie ihre Retterinnen. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Man wisse nicht, was passiert sei.