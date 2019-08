13. August 2019, 22:04 Uhr Fürstenfeldbruck Fürstenfelder Ritterspiele

Kühne Ritter in eiserner Panzerung streiten um Ruhm und Ehre, wenn es vom 6. bis zum 8. September wieder heißt: Fürstenfelder Ritterspiele. Edle Damen in prachtvollen Gewändern präsentieren die Eleganz des höfischen Lebens. Musiker, Gaukler, Bogenschützen, Feuertänzer und Magier unterhalten die Besucher. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: In Steinbacköfen röstet frisches Brot, an Buden und Ständen kann man sich an Bier, Wein, Wildschweinbraten und Ochsen vom Spieß ergötzen. Veranstaltungshöhepunkte sind die täglichen Ritterturniere voller Dramatik und Humor. Auf edlen Streitrössern messen sich waghalsige Recken und eine anmutige Amazone im Wettstreit. Der schwarze Ritter ist dabei an Heimtücke nicht zu überbieten. Tickets und weitere Informationen unter www.fuerstenfeld.de.