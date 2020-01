Der Ortsverband der FDP plädiert an den Landkreis, die Termine und Informationen zum kinderärztlichen Bereitschaftsdienst auf der Webseite des Landratsamts zu veröffentlichen. Bis es soweit ist, würden die entsprechenden Informationen auf der Webseite der FDP bereit gestellt, so die Ortsvorsitzende und Kreistagskandidatin Verena Coscia, selbst Mutter zweier Kinder. Der kinderärztliche Notdienst steht auch an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung. Idealerweise sollten die Informationen "und weitere wichtige Services wie Notrufnummern in einer Landkreis-App bereitgestellt werden", sagt Coscia. Die Internetadresse: www.fdpffb.de/buergerservice.