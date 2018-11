18. November 2018, 22:28 Uhr Fürstenfeldbruck Fachoberschule für Olching

SPD-Kreistagsfraktion wärmt Standortdebatte auf

Die vor einem Jahr in Betrieb gegangene Fachoberschule (FOS) Germering soll bekanntlich einen Neubau erhalten. Der Landkreis Fürstenfeldbruck sucht dafür Co-Finanziers, weil viele Schüler aus angrenzenden Landkreisen und der Landeshauptstadt München die Schule besuchen. Eine Entscheidung gibt es allerdings noch nicht. Nun ergreift SPD-Kreisrat Peter Falk noch einmal das Wort und beantragt im Namen seiner Kreistagsfraktion, dass sich der Landkreis für den Standort Olching ausspricht. Der Landkreis müsse diese Frage "anhand der Interessen des Landkreises klären", fordert Falk.

So sei im Stadtteil Esting ein Grundstück dafür vorhanden, das gut erreichbar zur S3 sei. Diese S-Bahn-Linie erschließe den Landkreis ebenso wie die benachbarte an der FOS in Fürstenfeldbruck liegende S-4-Linie "in optimaler Weise", so Falk. Aus Sicht der SPD soll der Standort "für die Schülerinnen und Schüler aus unserem Landkreis optimal sein", schreibt Falk in einem Brief an Landrat Thomas Karmasin (CSU). Falk moniert, dass es keinen Grundsatzbeschluss des Kreistags in der Standortfrage für die FOS II gebe. Leider habe der Kreistag beschlossen, "den Neubau einer FOS II im Landkreis angesichts nicht ausreichender Beteiligungszusagen als nicht realisierbar einzustufen". Die Stadt Olching war seinerzeit enttäuscht darüber, dass sie bei der Standortwahl nicht den Zuschlag bekommen hatte. Ähnlich wie Eichenau hatte sie Interesse angemeldet.

Die FOS II ist seit dem Schuljahr 2017/18 in Germering in einem Pavillon neben Carl-Spitzweg-Gymnasium und Realschule untergebracht und hat zu Beginn des laufenden Schuljahres weitere Klassenzimmercontainer bezogen. Entlastet werden konnte die überlastete Fach- und Berufsoberschule in Fürstenfeldbruck dadurch noch nicht. Falls die Stadt München in Zukunft auf ihrem Gebiet eine weitere Fachoberschule errichte, würde die SPD-Fraktion einer finanziellen Beteiligung des Landkreises Fürstenfeldbruck offen gegenüberstehen, teilt Falk noch mit.