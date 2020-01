Am Samstagnachmittag haben drei jeweils 20 Jahre alte junge Männer aus Bruck einen ruhigen und abgelegenen Platz gesucht, um es sich mal so richtig gemütlich zu machen. Zur Entspannung hatte das Trio Joints dabei. Als beste Location fürs Chillen wählten sie eine Bank am südlichen Bahndamm des Brucker Bahnhofs aus. Dass die Polizei das gemütliche Beisammensein dort sprengen könnte, damit rechneten die drei Männer, die ausgiebig schöneren Gedanken nachhingen, nicht. Die Beamten aber stellten ziemlich nüchtern das verbliebene Rauschmittel sicher. Ein Diensthund fand zudem geringe Mengen Marihuana, die in der Nähe versteckt worden waren.

Die drei jungen Erwachsenen dürfte nun eine Anzeige erwarten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.