4. September 2018, 22:03 Uhr Fürstenfeldbruck Erfolgskonzept Mietlokal

Arno Kuchenreiter vermietet den "Barnis Cityclub" für Feste

Von JULIA HUSS

Fürstenfeldbruck - Ob es nun die alljährliche Firmenweihnachtsfeier, der lang erwartete 18. Geburtstag oder eine außergewöhnliche Mottoparty ist, der "Barnis Cityclub" erfüllt die unterschiedlichsten Veranstaltungswünsche. Diese Vielfältigkeit kann die Fürstenfeldbrucker Diskothek vor allem beibehalten, denn ganz nach dem Motto "Bei uns ist alles möglich" kann sich fast jeder mit egal welchem Partykonzept in das Lokal im Stadtzentrum einmieten. Ob dabei eine ausgelassene Stufenparty oder eine feierliche Hochzeitsfeier herauskommt, bleibt ganz den feiernden Gästen überlassen.

Inhaber Arno Kuchenreiter hat bereitseinige Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Seit 1997 betreibt er, mit kurzen Unterbrechungen, kleinere Lokale, aber vor allem die "Spaßwirtschaften", wie es der 45-jährige bezeichnet, hatten es ihm schon immer angetan. Als 2014 dann die unterirdischen Lokalitäten seines heutigen Mietlokals, früher auch mal bekannt als "Shakes Bier" oder "Freddy C", frei wurden, schlug er gleich zu. Aber nicht von Beginn an setzte Kuchenreiter sein Konzept eines Mietlokales durch. "Im ersten Jahr hatte ich noch offen für jeden, ich habe dann aber gesehen, dass es zu anstrengend ist, weil manchmal kommen zehn und manchmal kommen 100 Leute", so Kuchenreiter.

Da er außerhalb der Diskothek noch seinen Hauptberuf als Betreiber einer Firma für Werbetechnik ausübt, entschloss sich Kuchenreiter dazu, den ehemaligen Keller einer Brauerei nur noch für geschlossene Veranstaltungen zu vermieten. Seitdem können feierfreudige Gäste die 400 Jahre alten Räumlichkeiten für eine Anzahlung mieten. Der Rest des Abends wird dann stundenweise abgerechnet. Zusätzlich zu der Lokalität stattet der Veranstalter seine bis zu 150 Gäste noch mit zwei Bedienungen und Türstehern aus. Bei Bedarf können außerdem noch ein DJ, Catering oder ein Limousinenservice dazu gebucht werden. Sozusagen das Rundum-Wohlfühl-Programm für Feierfreudige.

Trotzdem plant Kuchenreiter beispielsweise während dem Volksfest oder Altstadtfest weiterhin zwölf eigene Veranstaltungen im Jahr, die von allen besucht werden können. Zu solchen Anlässen "darf jeder mal rein, weil die Leute müssen den Club auch mal wieder gesehen haben", so Kuchenreiter. Sowohl bei geschlossenen Veranstaltungen, als auch bei öffentlichen Festivitäten trifft sich Jung und Alt im Mietlokal. Aber vor allem junges Publikum schätzt das dunkle Kellergewölbe, das aus einer großen Tanzfläche und einer weiteren Räumlichkeit mit Bar und Sitzmöglichkeiten besteht, um ihre Volljährigkeit zu feiern.

Trotz der zahlreichen Veranstaltungen und Anfragen versucht der Inhaber den "Barnis Cityclub" weiterhin klein zu halten. Generell könne man aber, wenn man noch mehr Zeit reinstecken würde, von dem Konzept eines Mietlokals leben, sagt der Werbetechniker. Das bemerken auch die Interessenten, diese müssen nämlich bereits ein halbes Jahr vorher anfragen, ob der Cityclub überhaupt zur Verfügung steht. Die Nachfrage ist offensichtlich da und die Leute mögen "das Mauerwerk und den Standpunkt", so Kuchenreiter. Deshalb kommen Besucher aus dem ganzen Landkreis, vor allem aber auch Gröbenzell, Eichenau und Aubing. Die meisten zukünftigen Gäste erfahren vom Mietlokal über Mundpropaganda, denn Kuchenreiter betreibt kaum Werbung für seine Lokalität. Deshalb überraschen den Betreiber die eine oder andere Veranstaltung auch immer wieder. Denn es ist am Ende gleich, ob nun Produktionsfirmen anfragen, um Szenen für das Fernsehen zu drehen, oder, ob eine Spendenparty für afrikanische Schulen veranstaltet wird, im Fürstenfeldbrucker "Barnis Cityclub" ist halt fast alles möglich.