Mehrere Schmuckstücke hat ein Einbrecher am Mittwoch in der Kreisstadt erbeutet. Der bislang unbekannte Täter drang nach Erkenntnissen der Polizei zwischen 15 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Milchstraße ein. Dazu hebelte er ein Fenster im Wohnzimmer auf und stieg in das Gebäude ein. Im Obergeschoss durchwühlte er Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer, über die Terrassentür verließ er mit seiner Beute das Haus. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.