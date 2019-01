10. Januar 2019, 22:14 Uhr Fürstenfeldbruck Ein paar kleine Blechschäden

Die Autofahrer haben sich weitgehend auf die winterlichen Verhältnisse eingestellt

Nicht ausreichend vorbereitet auf das Winterwetter in Oberbayern hat sich der Fahrer eines Sattelzugs aus Marokko. Seine Zugmaschine war nur mit Sommerreifen ausgestattet, als er am späten Mittwochabend um etwa 23.30 Uhr auf der Westumgehung (A 99) in Höhe der Anschlussstelle Freiham auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet, sich drehte und in eine Leitplanke prallte. Der 37 Jahre alte Fahrer setzte seine Tour jedoch zunächst fort, ohne den Schaden zu melden oder die Unfallstelle abzusichern. Kurz vor der Anschlussstelle Inning war seine Fahrt auf der Autobahn nach Lindau jedoch zu Ende, denn er blieb mit den Sommerreifen auf dem verschneiten Parkplatz Martinsberg stecken. Dort wurde er von einer Streife entdeckt. Der Schaden an Sattelzug und Leitplanke wird mit etwa 25 000 Euro angegeben. Die Weiterfahrt des Lastwagens wurde untersagt, der Fahrer muss mit einer Geldstrafe wegen Unfallflucht rechnen.

Weitaus geringer war der Sachschaden an dem Wagen, mit dem ein Autofahrer am Donnerstagmorgen um etwa 7.30 Uhr bei Puchheim-Ort von der Fahrbahn der B 2 rutschte. Laut Polizei prallte der Wagen, der in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs war, kurz vor dem Tunnel gegen einen Schneehaufen, den Räumfahrzeuge neben der Fahrbahn aufgetürmt hatten. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von wenigen Hundert Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ebenso glimpflich gingen auch die anderen Verkehrsunfälle wegen Straßenglätte aus, die sich am Donnerstag im Landkreis ereigneten. Nach Mitteilung der vier Polizeiinspektionen handelte es sich dabei um mehrere kleine Blechschäden, die entstanden, weil Autos von der Fahrbahn abkamen und in Straßengräben rutschten. Auch beim Ein- und Ausparken gab es Dellen.