30. Juni 2019, 22:17 Uhr Fürstenfeldbruck Die Unordnung hinter dem Dauergrinsen

Das Theater 5 inszeniert Ibsens "Die Frau vom Meer" in einer bearbeiteten Fassung als Stück über die Sehnsucht und Selbstbestimmung

Von Valentina Finger, Fürstenfeldbruck

Das Meer sei der Himmel des im Leben festgefahrenen Menschen. Am Meer könne er sich temporär frei fühlen, bevor er zurück in die Zwänge seines Alltags muss. Ganz im Dunkeln, eine Taschenlampe gegen ihr Gesicht gerichtet, eröffnet Lena Sammüller mit dieser Assoziation die aktuelle Inszenierung des Theaters 5. Ein Drama von Henrik Ibsen, "Die Frau vom Meer", hat sich die Gruppe für diese Saison vorgenommen, stark bearbeitet und unter der Regie von Jakob Roth nun als "Die Möglichkeit eines Meeres" auf die Bühne gebracht. In dem Stück geht es um Sehnsüchte - und vor allem um das Nicht-Erfüllen derselben. Die bedrückende Anfangsszene setzt den Ton für das nachfolgende Geschehen. Da ist viel Witz in der Inszenierung, doch am Ende verlässt man den Raum begleitet von einer Schwermut, die nur eine gelungene Aufführung über die Unsinnigkeit des Lebens hervorrufen kann.

Viel ist von Ibsens Text nicht übrig geblieben. Dass etwas anders ist, wird von der Erzählerfigur, zu der Finnegan Pulfer, der eigentlich den Alleskönner Ballested spielt, zwischen den Akten wird, auch thematisiert. In übersteigerter Showmaster-Attitüde bricht Pulfer mit der Theaterillusion, schildert Nicht-Zu-Sehendes und leitet die Zuschauer in ihrer Vorstellungskraft an. Sein Dauergrinsen und der zynische Tonfall sind lustig und hinterlassen gerade deshalb einen trüben Beigeschmack. Denn alles ist hier ja, genau wie die Fröhlichkeitseskapaden der anderen Charaktere, nur Show. In der Tat ist Roths Inszenierung dann am ungemütlichsten, wenn alle lachen und vorgeben, Spaß zu haben.

Unmittelbar im Anschluss an Sammüllers Eingangsmonolog in der Rolle der Arzttochter Bolette, tanzen alle unter bunten Lichtern zu Zirkusmusik. Solche radikalen Stimmungswechsel von leise zu laut, von langsam zu schnell, prägen die Inszenierung und werden untermalt von verschiedenen Lichtstimmungen. Niemand fühlt sich so, wie es scheint, hinter jedem Lächeln lauern Tränen. Am deutlichsten wird das anhand der Frauenfiguren. Marita Kuhn spielt Ellida, die zweite Frau von Doktor Wangel (Steffen Buckmiller), die nicht aufhören kann, an einen verflossenen Liebhaber zu denken. Sie ist Ibsens Frau vom Meer und tritt bei Roth in einer Szene mit Meerjungfrauenkostüm im Planschbecken auf. Die schillernde Flosse, die ihre Beine zusammenhält, wirkt als Sinnbild für ihr Eingesperrt-Sein, aus dem sie, gefangen in ihrer geistigen Unbeweglichkeit, auch dann nicht ausbricht, als ihr ein Ausweg angeboten wird.

"Wo in diesem Körper bin denn eigentlich noch ich?", fragt Ellidas Stieftochter Hilde (Katharina Holzhey) und verweist damit auf die Krise, unter der gerade Frauen, auch heute noch, hinsichtlich ihres Selbstbildes leiden. Die Schwestern Hilde und Bolette tragen biedere weiße Spitzenkleider, doch das damit assoziierte Frauenbild haben sie hinter sich gelassen.

Als der einfältige Möchtegern-Bildhauer Lyngstrand (Matthias Weber) um Bolette wirbt, stößt seine konservative Weltsicht auf Widerstand. Der Dialog der beiden findet statt in Anwesenheit ihres Vaters, der bezeichnenderweise schläft und deshalb nichts dazu zu sagen hat. Die junge Frau spricht in dieser Szene für sich selbst.

Das Spiel mit Kontrast-Situationen wird ergänzt durch das Verschwimmen herkömmlicher Ordnungskriterien. Beim intimen Zwiegespräch der Eheleute sind alle Charaktere anwesend - und wiederum nicht. Orte und Chronologien spielen keine Rolle mehr. Dialoge werden parallel gesprochen, abrupt unterbrochen oder wiederholen sich. Eine echte Handlung, im Sinne aufeinanderfolgender Ereignisse, gibt es nicht. Dies sei ein Bruch mit der aristotelischen Einheit von Raum, Zeit und Handlung, erklärt der Erzähler. Postdramatisch, nennt man so was auch. "Ich will diese Ungelöstheit der Ordnung, ich will keine Kategorien", sagt Ellida irgendwann. Dieser Gedanke scheint es auch zu sein, den Roth in seiner durchaus vielschichtigen Inszenierung verfolgt.

"Die Möglichkeit eines Meeres" des Theater 5 in der Neuen Bühne Bruck, weitere Aufführungen am 03., 07., 09., 12., 13. und 17. Juli, jeweils von 20 Uhr an. Karten unter 08141/6665444