3. Februar 2019 Fürstenfeldbruck

Preise für Fachoberschule Germering und Realschule Maisach

Die neue Fachoberschule (FOS) in Germering und die Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach sind beim diesjährigen Prämienprogramm des Landkreises jeweils mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung im Germeringer Carl-Spitzweg-Gymnasium überreichte Landratsstellvertreterin Martina Drechsler (CSU) die Urkunden an die 14 teilnehmenden Schulen und lobte das Engagement von Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften. Insgesamt wurden 10 000 Euro Preisgeld ausgegeben. Die beiden siegreichen Schulen erhielten in diesem Jahr zudem je tausend Euro von der Sparda-Bank.

Der Frage, ob sich die Demokratie in der Krise befinde, hatte sich die FOS in ihrem Wettbewerbsbeitrag gewidmet. Dabei erarbeiteten die Fachoberschüler die Grundlagen der Demokratie und ihrer Geschichte, veranstalteten eine "Demokratie-Messe", eine Podiumsdiskussion mit lokalen Vertretern der Parteien sowie ein Planspiel am Beispiel des bayerischen Landtags. Die Realschule Maisach erhielt den Preis für ein Projekt ihrer neunten Klassen mit dem Titel "Geschichte erfahren - für die Zukunft lernen". Dazu zählten eine Ausstellung, ein Vortrag von Erika Rosenberg, der Biografin von Oskar und Emilie Schindler, die im Dritten Reich mehr als 1200 Juden das Leben retteten, und ein weiterer Vortrag von Felix Benneckenstein, einem Aussteiger aus der Neonazi-Szene. Der Jury, die die Preisträger für den alljährlichen Wettbewerb aussuchte, gehörten neben Drechsler die Kreisräte Christian Stangl (Grüne), Waltraut Wellenstein (SPD), Stefan Floerecke (CSU) und Max Keil (ÖDP) an.