Der hohe Kirchturm, die mächtigen Säulen und die geschwungenen Linien - die prächtige Fassade der Klosteranlage Fürstenfeld ist im Landkreis wohlbekannt. Doch was hinter dem Westtor liegt, das neben der Kirche ins Innere des Klostergebäudes führt, das wissen vor allem die Besucher der Polizeiakademie, die dort seit einigen Jahren untergebracht ist. Dem Großteil der Öffentlichkeit bleiben die Türen dorthin meist verschlossen. Anne Mischke-Jüngst, Kunsthistorikerin und zweite Vorsitzende des historischen Vereins, öffnete anlässlich des "Tages des offenen Denkmals" jedoch die Türen des Westtors und führte etwa 20 Besucher durch die Gänge des ehemaligen Zisterzienserklosters. Wege, die einst der Churfürst und seine Familie beschritten.

Ein Hauch der ehemaligen Autorität liegt noch immer in der Luft. Verschnörkelte Girlanden, Blätter und Früchte ziehen sich als Stuck über die Decken. Fein gearbeitete lebensgroße Figuren stehen an jedem Treppenabsatz und blicken auf jeden hinab, der in die oberen Stockwerke hinaufsteigt. Dieses Treppenhaus habe die Churfürstliche Familie genutzt, wenn sie das Kloster besuchte, erklärt Mischke-Jüngst. Daher sei es so prächtig ausgestattet. Jede einzelne Figur stelle vermutlich einen Appell an den Wittelsbacher Kurfürsten Max Emanuel dar. So steht die Figur mit dem Füllhorn und der nach unten gerichteten Fackel für pax, lateinisch für Frieden. "Es ist eine Bitte um Frieden", erklärt die Kunsthistorikerin.

Detailansicht öffnen Das ehemalige Kloster Fürstenfeld. (Foto: Günther Reger)

Diese prächtige barocke Ausgestaltung habe damals einen Umbruch dargestellt, so Mischke-Jüngst. Das Kloster in seiner jetzigen prächtigen Ausgestaltung entstand Ende des 17. Jahrhunderts. Die alten mittelalterlichen Anlagen mussten saniert werden. "Die Äbte wünschten sich etwas Repräsentativeres", so Mischke-Jüngst. So entstanden die neuen Bauten. Fürstenfeld zählte zu den ersten Klostern, die im barocken Stil errichtet wurden. Damals galt es also sehr modern, erklärt die Kunsthistorikerin.

Nun wirkt es zum Teil mehr wie ein übergebliebenes Relikt, das vom Jahr 2019 eingeholt wurde. Die ehemaligen Räume des Kurfürsten wurden in Seminarräume für die Polizeischule umgebaut, mit Computern, Beamern, Tischen und Stühlen. An der Decke rankt sich jedoch noch immer der prächtige Stuck mit feinmodellierten Blüten, Blättern und Putten, in der Mitte prangen die Gemälde von Hans Georg Asam. Der Maler, der 1649 in Rott am Inn geboren wurde und unter anderem die Ausstattung der Kirche in Benediktbeuern übernahm, gestaltete unter anderem zwei Deckengemälde in den Zimmern der churfürstlichen Familie sowie die Bilder im Churfürstensaal. Dort gestaltete er unter anderem Szenen aus dem Kampf zwischen David und Goliath sowie den Heldentaten des Herakles, die nach all der Zeit jedoch nur noch unvollständig vorhanden sind.

Detailansicht öffnen Eine Menge Fotomotive bieten die Gänge und Räume des Klosters. (Foto: Günther Reger)

Lediglich ein schmaler Raum erscheint beinahe wie konserviert, als wäre die Zeit stehen geblieben: die private Kapelle des Fürsten, die an das Zimmer grenzt, in dem das ehemalige Schlafzimmer des Fürsten vermutet wird. Dort zieren zwei mächtige Portale die Wände, gefertigt aus bemaltem Stuckmarmor. Die dritte Seite des Raumes ziert ein verschnörkelter Holzaltar, in dessen Mitte jedoch ein großes Loch klafft. Dort war bis 1803 ein Bild angebracht, erklärt Mischke-Jüngst. Dann kam die Säkularisierung und alles Bewegliche wurde aus dem Kloster entfernt. Das Bild wurde mit drei anderen Gemälden nach München gebracht. Drei erreichten ihr Ziel, das Bild des Altars verschwand. "Bis heute konnte es nicht gefunden werden", so die Kunsthistorikerin.