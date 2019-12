Christbäume können an allen großen Wertstoffhöfen des Landkreises Fürstenfeldbruck zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos abgegeben werden. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb für den Landkreis Fürstenfeldbruck in einer Pressemitteilung hin. Außerdem können Christbäume von Donnerstag, 2. Januar, an bis einschließlich Samstag, 11. Januar, jeweils Montag bis Freitag zwischen acht und 18 Uhr sowie Samstag zwischen acht und zwölf Uhr an folgenden Gartenabfallsammelstellen angeliefert werden: Fürstenfeldbruck, Frühlingsstraße; Fürstenfeldbruck, Senserbergstraße; Fürstenfeldbruck, Tulpenstraße; Fürstenfeldbruck, Waldfriedhof; Germering, Schmiedstraße; Olching, Olchinger See; Puchheim-Bahnhof, Zweigstraße; Puchheim-Ort, Feuerwehrhaus sowie in Hattenhofen, Am Sportfeld.