18. September 2018, 22:02 Uhr Fürstenfeldbruck Caritas sucht Babysachen

Die Caritas sucht dringend Kleidung und Kinderausstattung für junge Mütter und Familien, die in der Flüchtlingsunterkunft am Fliegerhorst untergebracht sind. Gebraucht werden nach einer Mitteilung insbesondere Kinderwägen, Baby-Tragesysteme, Spucktücher, Moltontücher, die als leichte decke oder Unterlage in Kinderwagen oder auf dem Wickeltisch genutzt werden können und Kapuzenhandtücher, in die man Babys und kleine Kinder nach dem Baden wickeln kann. Dringend gebraucht wird auch Kleidung für Säuglinge, besonders in den Größen 50 bis 62. Wegen einer großen Zahl von Schwangerschaften benötigt die Caritas, die sich um die Flüchtlinge kümmert, regelmäßig neue Kleiderspenden. Die Sachen können direkt im Kleiderladen des Roten Kreuzes in der Pucher Straße 18 in Fürstenfeldbruck abgegeben werden mit dem Vermerk, dass die Sachen für die Menschen am Fliegerhorst bestimmt sind. Der Laden hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags schließt er um 13 Uhr. Infos von Montag bis Mittwoch bei Marion Henne, Telefon 08141/666 589-143 .