In der Woche von Montag, 30. September, bis Sonntag, 6. Oktober, sammelt die Caritas Spenden für ihre Arbeiten. Entweder klingeln die Sammlerinnen und Sammler persönlich an der Haustür oder es wird ein Spendenbrief hinterlassen. Der Aufwand der Aktion wird von den Haupt- und Ehrenamtlichen der Caritas getragen, die im Auftrag der örtlichen Pfarreien unterwegs sind. Das müssen die Sammler stets durch Unterschrift und Stempel der zuständigen Pfarrei bestätigen können, um Betrugsfälle zu verhindern. Die Pfarreien behalten 40 Prozent der Spenden, um sie ihren eigenen sozialen Zwecken zuzuführen, die restlichen 60 Prozent gehen an das Caritaszentrum in Fürstenfeldbruck und dessen Projekte.