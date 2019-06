13. Juni 2019, 22:16 Uhr Fürstenfeldbruck Bürgerdialog vor der Sparkasse

Zum "Tag der offenen Gesellschaft" am Samstag, 15. Juni, veranstaltet das "Bündnis Brucker Bürger" eine Gesprächsrunde vor der Sparkasse an der Hauptstraße. Zwischen elf und 15 Uhr stellt dort das Münchner Bündnis "#ausgehetzt" Tische und Stühle auf, um über die Werte einer offenen und freien Gesellschaft zu reden. Passanten sind eingeladen, sich an den Gesprächen zu beteiligen. Um 17 Uhr soll, wie aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervorgeht, eine Podiumsdiskussion mit den Organisatoren der Bürgerdialog-Aktion stattfinden und auf Youtube live übertragen werden. Dabei soll zu Gründung einer Initiativgruppe mit dem Namen "Young and Old for Future" aufgerufen aufgerufen werden.

www.youtube.com/ffbaktivstudio/live