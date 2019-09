Die Kreisstadt hat einen Wirtschaftsbeirat einberufen. Der Stadtrat bestätigte die Vorschlagsliste mit den Kandidaten, die sich im Kreis der 15 Bewerber durchgesetzt haben. Mitglieder sind Robert Fedinger (Vorstandsmitglied VR-Bank), Wolfgang Lastner (Inhaber von Berchtold Pelz Leder), Andreas Mall (Geschäftsführer und Finanzchef der Firma Camper Boys), Michael Philipp Weidinger (Kanzleimanager Germania Steuerberatung), Domenik Gerapetritis Gründer Fintech Startup Extauri, Vorstand Moneeda AG), Dirk Hoogen (Kommunikationsdirektor Sparkasse Fürstenfeldbruck) sowie Martin Urban (Geschäftsführer bei TAB Deutschland, Region Fürstenfeldbruck und München; Businesscoaching).

Die Amtszeit des siebenköpfigen Gremiums hat im September begonnen und endet drei Jahre später am 31. August 2022. Aufgabe des Beirats ist es, Stadtrat und Stadtverwaltung in Angelegenheiten mit Bedeutung für die örtliche Wirtschaft, insbesondere Standortfragenfaktoren, Fragen der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung, der An- und Umsiedlung von Unternehmen, des Arbeitsmarktes, der beruflichen Qualifikation, der gewerberelevanten Flächenplanung und bei für die örtliche Wirtschaft bedeutsamen Fragen des Straßenverkehrs zu beraten. Über die Ökonomie soll der Beirat auch die Ökologie nicht aus dem Auge verlieren. Um jene kümmert sich auch der vor einigen Monaten einberufene Umweltausschuss. In der Kreisstadt gibt es zudem Ausschüsse für Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sport sowie Jugend.